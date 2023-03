Después de recuperar su libertad en Estados Unidos, Nini Johana Úsuga, la hermana del jefe del 'clan del Golfo' Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, reapareció.



EL TIEMPO reveló en primicia que una corte federal la dejó en libertad, el pasado 16 de febrero, por tiempo cumplido. Y fuentes cercanas al caso aseguran que la mujer evalúa mecanismos para quedarse en ese país después de demostrar que no tiene deudas con la justicia y de que no colaboró para quedar libre.

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Foto: Policía Nacional

Por eso, Nini Johana Úsuga, conocida con el alias de la 'Negra', había guardado silencio.



Sin embargo, un audio revelado en exclusiva este fin de semana por EL TIEMPO, atribuido a la exsenadora Aida Merlano, hace referencia a una supuesta cercanía con la hermana de 'Otoniel' y con otros miembros de la cúpula de esa organización criminal.



"Eso ya es vox populi, el ‘Chiquito Malo’, los ‘Gaitanistas’, los ‘Rastrojos’ de verdad, los nacionales. Bueno, los ‘Costeños’ (...) hay otro grupo. Son 4 grupos que mandan allá fuerte, son, mejor dicho, compadres prácticamente (...) Me quieren, me adoran. Eso, mejor dicho. De 'la Nena', eso no me bajan, la ‘Comadre’”.

Audio atribuido a Aida Merlano Según esta conversación, una mujer quien sería la exsenadora Aida Merlano, asegura ser amiga de la hermana del extraditado 'Otoniel'. El audio embebido no es soportado

Este es uno de los apartes de una conversación en donde se habla del millonario cobro de una deuda a un poderoso político de la costa. En ese contexto, la mujer asegura que es amiga de la hermana del extraditado jefe del ‘clan del Golfo’ Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.



“Conocí uno que es el que manda de aquel lado. Que te digo que es del que está preso o sea de ‘Otoniel’. Tú sabes que yo soy amiga de la hermana. Es una gran amiga la hermana de él. Ellos tienen células en toda Colombia y tienen una base de datos que te conocen h.p., cualquier persona que haya tenido hasta un roce por microtráfico o por algo (...) entonces resulta que con ellos fue que averigüé”, se escucha en la conversación.



Y, tras su deportación desde Venezuela, Merlano aseguró que había dejado amigas en su primer paso por la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en donde hoy está recluida.

La respuesta de la 'Negra'

Nini Johana Úsuga David, ‘la Negra’. Foto: Policia Nacional

A través de abogados, la 'Negra' le hizo llegar a EL TIEMPO su respuesta sobre la supuesta cercanía con Aida Merlano.



"Estuve recluida en el Buen Pastor desde febrero del 2015 hasta diciembre de 2020 cuando fui extraditada a este país (Estados Unidos). Durante mi estancia en el Buen Pastor conocí a la señora Aida Merlano. Ella estuvo recluida en el patio 8 y yo en el patio 7", se lee en el mensaje que abogados le enviaron a EL TIEMPO.



Y agrega "Ocasionalmente conversé con ella al igual que con muchas otras internas dentro de la amabilidad que debe existir en esas difíciles condiciones de reclusión. No tengo una relación de amistad con ella distinta a que estuvimos detenidas en el Buen Pastor, mas no en el mismo patio".

El saludo por redes a Nini Johana

Aida Merlano. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En el mensaje, la hermana de Otoniel también habla de que sostuvo conversaciones por redes sociales con la exsenadora.



"Jamás me solicitó, y no tendría por qué hacerlo, apoyo alguno. Reitero: las pocas veces que conversé con ella personalmente o a través de alguna red social fueron conversaciones relacionadas con las vivencias de nuestras hijas adolescentes", aseguró Úsuga.



Y agregó: "Rechazo que se vincule mi nombre con cualquier actividad ilícita o relacionada con las actividades de mi hermano. He pagado con creces algunos errores del pasado. Como lo dijo mi abogado: Nunca debí ser extraditada a este país. Espero poder hacer una vida normal después de responder como lo he hecho ante la justicia de Colombia y de los Estados Unidos".



El audio, revelado por EL TIEMPO, ya está en poder de las autoridades.

