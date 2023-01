El juicio contra el influyente empresario Julio Gerlein, por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, entra en su recta final este marte 17 de enero.



Los cargos, imputados por la Fiscalía desde agosto de 2018, están vinculados con el entramado corrupto por el que ya fue condenada a 15 años de cárcel la expareja sentimental de Gerlein y fugitiva exsenadora Aida Merlano.

Aída Merlano, excongresista fue condenada a 15 años por compra de votos. Foto: Cortesía.

En la diligencia programada se tiene previsto escuchar en testimonio a Merlano quien no pudo declarar en septiembre pasado por supuestos problemas de conexión.



Lo que se sabe de su paradero es que permanece en una cárcel ubicada en Caracas, además que está lista a declarar que Gerlein era la cabeza del entramado corrupto que le permitió a ella llegar al Congreso de la República a través de la entrega de fuerte sumas de dinero para la supuesta compra de voto .



Además, la Fiscalía busca que Merlano confirme la veracidad de una conversación que sostuvo con Gerlein en la que ambos hablan de dineros aportados para su campaña electoral.

Hilo de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos.Esto no es un juego político. Son delitos e involucran las mafias de la costa. Y vendrán más! Parte 1 pic.twitter.com/nNBN5zRDeq — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 10, 2022

Miguel Ángel del Río, apoderado de Armando Benedetti. Foto: Archivo particular

La conversación fue difundida por el apoderado de la exsenadora, el penalista Miguel Ángel del Río, en febrero del año pasado en su cuenta de Twitter.



En uno de los audios se escucha a Gerlein decir: "La oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día 'Qué vergüenza', yo no tenía un día un h.p. peso, un peso, pero óyeme bien, un peso. Yo presté a Serfinanza $ 7.000 millones para tu elección, después, en total y total yo puse $ 12.000 millones para tu elección", se le escucha decir al empresario.

La defensa de Gerlein

El empresario barranquillero Julio Gerlein. Foto: Cortesía Zonacero.com

La defensa de Gerlein, sin embargo, señala que las fuertes sumas de dinero que el empresario le entregó a Merlano hacían parte de la relación sentimental que mantuvieron por más de una década y que era ella quién decidía en qué invertía la plata que su pareja le giraba.



EL TIEMPO consultó con el abogado Del Río, quién manifestó que espera que la excongresista pueda estar presente en la audiencia que se desarrollará hoy martes y el próximo 19 de enero, en todo caso, fuentes cercanas al proceso, le dijeron a este diario que la Fiscalía intentará que el juez tenga en cuenta el audio revelado por Del Río.



Pero todo parece indicar que la defensa de Gerlein se opondrá y, por el contrario, exigirá que Merlano o su defensa expliquen por qué Merlano le envío otro audio al empresario barranquillero pidiéndole perdón.

Audio en el que Aida Merlano le pide perdón a Julio Gerlein En este audio la excongresista le pide perdón al empresario Julio Gerlein. El audio embebido no es soportado

En este Merlano le dice que no quería hacerle daño: "No voy a justificar ese acto que cometí fue el más bajo, lo acepto, me avergüenza, es una vergüenza de mí misma, pero también es bueno que sepas que fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar cómo el magistrado me dijo que todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que tenía problemas mentales, que era una enferma mental y que todo lo que yo había dicho en la entrevista era producto de la imaginación", se escucha en el audio.



El juez del caso decidirá si desiste de escuchar a Merlano y si tiene o no en cuenta los audios revelados antes de decidir si condena o absuelve a Gerlein de 82 años.

El apartamento de $ 1.000 millones

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista. Foto: @aidavictoriam

De manera paralela y tal como reveló EL TIEMPO en exclusiva a Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, vinculado a los giros que su madre habría recibido y que entregó como donación a una empresa familiar.



Entre los bienes aparece un apartamento de 1.000 millones de pesos ubicado en el norte de Bogotá. El 22 de septiembre de 2022, la Fiscalía imputó a la hija de la excongresita el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en cuantía superior a 3.200 millones de pesos.



La Fiscalía reveló en ese momento que la procesada habría participado en un entramado ilegal que le permitió constituir, en 2019, una empresa dedica a la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo.



Sobre esas inversiones la defensa de las Merlano ha sido clara que se trató de una donación a la familia y que la Fiscalía incautó los bienes de manera inmediata por eso, no se podría hablar de enriquecimiento ilícito ni lavado por parte de Aida Victoria.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

