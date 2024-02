El jugoso negocio de los 40 carrotanques de agua parados en La Guajira

"En La Guajira estamos suministrando 500 mil litros de agua al día con contratistas privados y a través de diferentes convenios con el Ejército y la Cruz Roja. Sin embargo, cumpliendo con los lineamientos del presidente Gustavo Petro, a partir de hoy, reforzamos la capacidad de abastecimiento de agua con 40 nuevos carrotanques”.



(Lo invitamos a leer: El audio en manos del alto Gobierno sobre presuntas extorsiones en la Supersalud)



Este anuncio lo hizo el 18 de enero pasado Sneyder Pinilla, subdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad de Gestión Nacional de Riesgos de Desastres (UNGRD).

Facebook Twitter Linkedin

Estos son los carrotanques que permanecen en la base militar de Uribia. Foto: Alcaldía de Uribia

El contrato privado

Facebook Twitter Linkedin

Este es el acuerdo privado de compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira, que no han sido estrenados. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, líderes locales han denunciado que los 40 carrotanques a los que se refiere el funcionario están parqueados en la base militar de Uribia, sin que hayan movido una sola gota de agua a las rancherías.



Además, no se sabe de dónde van a sacar el agua para llenar los vehículos, con una capacidad individual de 16 mil litros.



Por eso, ni siquiera se han contratado a los conductores.



(Le puede interesar: Cartagena: indagan si se saltaron a representantes del Presidente para elección clave)



EL TIEMPO investigó el caso y no solo pudo ubicar el contrato, que no aparece publicado en el Secop.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la entrega a satisfacción de los carrotanques, en noviembre de 2023. Aún no se han estrenado. Foto: EL TIEMPO

El proveedor

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la entrega a satisfacción de los carrotanques, en noviembre de 2023. Aún no se han estrenado. Foto: EL TIEMPO

Además, conoció una carta en donde la Fiduprevisora, que maneja el patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pidió en enero indagar posibles irregularidades. Según la alerta, una funcionaria “estaría exigiendo coimas a proveedores para gestionar o no interrumpir el pago de contratos en La Guajira, N. de Santander, Cartagena y el Pacífico”.



(Puede ser de su interés: Habla empresario que figura en organigrama de señalados jefes de la banda la Cordillera)



Sobre el caso de los carrotanques, EL TIEMPO estableció que se firmó un acuerdo de compra entre la Unidad de Gestión del Riesgo y la firma Impoamericana Roger S.A.S., de octubre de 2023. Y los carros se entregaron desde el 23 de noviembre de 2023.



El negocio se suscribió bajo el amparo del decreto presidencial 2113 de 2022, en el que se declaró situación de desastre nacional por 12 meses y la aplicación de un régimen especial.

Cambio de nombre

Ya nosotros habíamos contratado con ellos para proveerles materiales de ferretería más que todo hace 10 años. Tal vez por eso nos tuvieron en cuenta y nos pidieron la cotización de los carros". FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO estableció que los vehículos negociados son 40 y se pagaron 46.800 millones de pesos: cada uno sale en 1.170 millones de pesos.



El Gobierno pidió carrotanques FAT-CF410, de origen holandés o similares, modelo 2024. Motor Paccar MX-11 y tanque de agua en acero inoxidable.



La firma proveedora elegida fue constituida en Cúcuta bajo el nombre Comercializadora Agrodomínguez SAS, en octubre de 2017, con 5 millones de pesos de capital. Primero se dedicaba al comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y materiales de fontanería, entre otros objetos, incluida la importación y exportación de repuestos y accesorios de carros.



(Puede ser de su interés: Exclusivo: los candidatos del gobierno para renovar la junta directiva de Ecopetrol)



Pero, el 5 de julio de 2019 cambió su razón social a Impoamericana Roger SAS, la del contrato de los carrotanques. Y amplió su objeto: comercio, importaciones y exportación de abarrotes y productos enlatados como sardinas, distribución de toda clase carne de animales muertos para el consumo humano e importación de vehículos, entre otros.



La firma también cambió de dueño: la adquirió Roger Alexánder Pastas Fuertes, un comerciante pastuso, de 26 años, que aparece como estudiante de medicina veterinaria.

Facebook Twitter Linkedin

Director de la UNGRD aún no responde a los interrogantes sobre los carrotanques. Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Los activos

Pastas hizo un aumento de capital de 45 millones de pesos. Y, según el más reciente certificado de activos, de marzo de 2022, su firma registra unos 726 millones de pesos.



El 15 de febrero, La W Radio reveló que los carrotanques estaban parados, sin estrenar; y que en la UNGRD nadie ha explicado qué pasa con el suministro del agua y la inversión. El Ejército, a quien le correspondería llevar los carros con agua, tampoco se ha pronunciado.



(Lo invitamos a leer: El rastro de cómo se planeó la agresión a la Corte Suprema de Justicia)



EL TIEMPO llamó a Olmedo López, cabeza de la UNGRD para preguntar por los carrotanques, la selección del contratista y la alerta que llegó de la Fiduprevisora. Pero al cierre de esta edición no había respondido.



Se ubicó a Roger Pastas, dueño de Impoamericana Roger SAS, quien dijo que supo de la compra de los carros porque la UNGRD les envió un correo donde les pedían cotización.

Facebook Twitter Linkedin

Habitantes de La Guajira están pidiendo que se les mejore el suministro de agua hace décadas. Foto: Eliana Mejía

Ferreteros

“No fue una solicitud directa. Ya nosotros habíamos contratado con ellos para proveerles materiales de ferretería más que todo hace 10 años. Tal vez por eso nos tuvieron en cuenta y nos pidieron la cotización de los carros”, aseguró Pastas.



Cuando se le preguntó cómo hizo la contratación hace 10 años si la firma data de 2017, dijo que el suministro de materiales fue hace un año. Y agregó que la UNGRD no hizo ninguna observación con respecto al bajo capital de su compañía.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) Se le indagó sobre su experiencia en venta de carrotanques y el hecho de que tuviera 40 listos con las especificaciones exigidas. Pero aún no ha respondido a ese interrogante.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempp.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook