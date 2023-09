El representante a la Cámara por el Atlántico, Agmeth Escaf, vuelve a estar en medio de una polémica por cuenta de un video en el que se le ve hablar en un evento acompañado de varios dirigentes políticos del departamento.



La Gobernación del Atlántico, está siendo disputada por seis candidatos y en las encuestas figura punteando Eduardo Verano de La Rosa, del que habla Escaf en un video de menos de un minuto en donde también menciona al Presidente de la República.

Alfredo Varela cuenta con el aval del Pacto Histórico. Por su parte, Eduardo Verano va por su tercer periodo como gobernador. Foto: Cortesía

En la grabación, el congresista del Pacto Histórico, aseguró que Carmen Anachury, vicepresidenta de la Colombia Humana y líder política del Caribe, firmó una decisión para apoyar a uno de los candidatos para la Gobernación del Atlántico.



El video fue grabado en medio de la inauguración de la sede del Pacto Histórico en Barranquilla, donde Escaf señaló que por "por directriz del presidente", Alfredo Varela es el candidato de esa colectividad a la Gobernación del Atlántico.

Agmeth Escaf, presidente de la mesa directiva de la Comisión Séptima. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

“Por directriz del señor presidente, firmado además por la secretaria general que se encuentra aquí conmigo, la doctora Carmen, indica que apoyamos la candidatura del doctor Alfredo Varela, no de Eduardo Verano: Alfredo Varela. No puede haber nadie, fuera del orden de estos partidos que firman el acuerdo, trabajando para otras candidaturas, de frente ni por debajo de la mesa”, señaló.



La declaración de Escaf, ha causado revuelo en varios sectores políticos del Atlántico. De hecho. Verónica Patiño, también candidata y esposa de Máximo Noriega (líder del Pacto Histórico en el Atlántico, a quien le negaron el aval) rechazó las palabras del congresista.

Claudia Patiño, esposa de Máximo Noriega y candidata a la Gobernación. Foto: Cortesía

"Hoy me manifiesto ante la desafortunada intercesión del Representante a la Cámara Agmeth Escaf, donde compromete calumniosamente al Presidente Gustavo Petro, e invisibiliza mi candidatura a la Gobernación del Atlántico", dijo Patiño en sus redes sociales.



Y añadió: "Lo más grave, un personaje que evidentemente gracias al trabajo que hicimos todos los que venimos dentro del progresismo, hoy es Representante a la Cámara y resulta que ese señor quiere invisibilizarme (...) quiero decirle que no puede perjudicar a ese proyecto que nosotros construimos diciendo que nuestro presidente señala que votemos por el señor Alfredo Varela, esto es completamente falso y peligroso para nuestro presidente porque no puede estar participando en proselitismo, le pido que respete, hasta donde va a llegar por nombrar a su compadre gobernador ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles contratos persigue?".

