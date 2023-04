Ya ha pasado una semana, y en el gremio de las empresas de seguridad privada se sigue comentando la accidentada audiencia de adjudicación de un millonario contrato en la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para la vigilancia de parte de los aeropuertos del país, incluido El Dorado, en Bogotá; el José María Cordova, en Rionegro; el Enrique Olaya Herrera, en Medellín; y hasta el Eduardo Falla Solano, en San Vicente del Caguán (Caquetá).



Esta es la resolución de adjudicación de la licitación. Foto: Captura de documento

La tutela fallida

Esta fue la tutela interpuesta en contra de la Aerocivil. Foto: Captura de documento

El proceso arrancó el 20 de octubre de 2022 y culminó a las 4 de la mañana del sábado, primero de abril, a pesar de que la Aerocivil había sido entutelada.



En efecto, en febrero pasado, la empresa Seguridad Penta Ltda. pidió la revocatoria del acto de apertura de la licitación y de todos los actos subsiguientes. El argumento fue un estudio que demostraba que debido a las dilaciones del proceso, las tarifas establecidas estaban afectando el presupuesto y la falta de claridad en las reglas.



La tutela no prosperó y los 52 oferentes presentaron sus propuestas el 28 de febrero pasado. Trece días después se realizó la evaluación preliminar y, finalmente, el 31 de marzo se publicó el informe de evaluación definitivo.



Ese mismo día, los oferentes fueron citados a las instalaciones de la entidad aeronáutica a las 8 de la mañana. Según varias empresas interesadas en los contratos, la jornada se dilató porque se presentaron al menos 52 objeciones.

Las objeciones y la póliza

Una de las observaciones que hizo una de las empresas que se presentó a la licitación. Foto: Captura de documento

"Dijeron que la gran mayoría de las empresas no estábamos habilitadas por diferentes observaciones y muchas de estas eran comunes entre varios de los oferentes”, aseguró el representante de una conocida empresa de seguridad.



Algunos de los participantes aseguran que los dejaron por fuera del juego por el valor de una póliza de seguro colectivo. Además, dicen que varios de ellos tenían una póliza que sobrepasaba el monto exigido en los pliegos y por eso sus propuestas fueron rechazadas.



“Hubo una serie de imposiciones que hacían que las ofertas fueran descartadas. Ese fue un proceso mal llevado; es una circunstancia muy objetiva que no se puede desconocer”, agregó el representante legal.



"Después de un receso de 4 a 7 de la noche, el listado de oferentes se redujo de 52 a 32 porque, según la Aerocivil, 20 de las empresas no habían aclarado algunos de los puntos", le dijo a EL TIEMPO uno de los participantes.

A las 3 de la mañana

Fuentes cercanas al caso insisten en que hubo una falta de preparación en el comité evaluador. FACEBOOK

Y otros más agregan que el receso comenzó a prorrogarse: “Nos anunciaron que se reanudaría a las 9 de la noche, después nos comunicaron que arrancaría a las 11 de la noche y finalmente se restableció a la una de la mañana”.



Pero fue hacia las tres de la mañana, del pasado primero de abril, cuando se informó cuáles eran las empresas que se quedarían con la millonaria adjudicación de los 6 lotes que componían la licitación.



Fuentes cercanas al caso insisten en que hubo una falta de preparación en el comité evaluador. Además, aseguran que, al momento de retomar la audiencia, la persona encargada de dirigirla ya no estaba en sala, sino que estaba conectada por medios virtuales y aparentemente se habría ido de viaje.



Este diario estableció que para ayer, hasta antes de las 11: 59 de la mañana, los 6 ganadores tenían plazo de firmar los contratos de cada zona.

¿Qué dice la Aerocivil?

Aerocivil monitoreará a las aerolíneas por aumento de tarifas. Foto: Citytv

EL TIEMPO se comunicó con voceros autorizados de la Aeronáutica Civil quienes respondieron a las quejas de los participantes.



Sobre la presunta ausencia de una de las funcionarias clave, aseguraron que los funcionarios de la entidad encargados de la audiencia se encontraron siempre dirigiéndola a lo largo de la misma; esto es, el ordenador del gasto, el comité evaluador, el comité de contratación y todos los funcionarios de la entidad que apoyaron el proceso.



"La audiencia se instaló a las 8 de la mañana luego de la recepción de poderes y verificación de documentos de los interesados en representar a los diferentes proponentes; encontrándose en ella presentes el delegado de la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales estuvieron de manera remota por la aplicación microsoft teams, junto con diferentes funcionarios de la entidad", aseguró un vocero de la Aerocivil.



Sobre el horario de adjudicación de los contratos dijeron que "no hubo ninguna irregularidad con la extensión de los horarios en los que se adelantó la audiencia. De hecho, la misma se adelantó conforme al orden del día propuesto, existiendo prórroga en el horario con el único propósito de atender una a una las observaciones".

No hubo ninguna irregularidad con la extensión de los horarios en los que se adelantó la audiencia. De hecho, la misma se adelantó conforme al orden del día propuesto.

Además, puntualizaron que “la entidad, en aras de cumplir con su deber de garantizar el principio de transparencia, tomó con sumo detalle cada una de las observaciones y las atendió de tal manera que se asegurara la selección objetiva de los oferentes, lo que conllevó a que la audiencia se extendiera hasta las 3 a.m.”.



Desde la entidad fueron enfáticos en que "los pliegos de condiciones se ajustaron a los términos de ley. La causal de rechazo de algunos proponentes se dio por el seguro de vida colectivo que deben contratar estas compañías; seguro que obedece a una exigencia normativa, frente a la cual la Superintendencia de Vigilancia ha fijado una línea clara, y esa fue la que adoptó la Aerocivil para la evaluación de las propuestas".

Las empresas ganadoras

Aparta de la resolución en la que se anuncia las empresas que se quedaron con el contrato. Foto: Captura de documento

La empresa que se alzó con la zona que más dinero representaba fue la Compañía Coservipp LTDA. El contrato con esta empresa, registrada en Bogotá y representada legalmente por Fabio Hernando Portilla Sánchez, es por 83.222 millones de pesos. La firma prestará servicios para el lote uno, que corresponde a la regional centro-sur.



En esta zona se encuentran los aeropuertos El Dorado y Guaymaral, en Bogotá; Flandes (Tolima); Gustavo Artunduaga Paredes (Florencia); Perales (Ibagué); Alfredo Vásquez Cobo (Leticia); Benito Salas (Neiva); Contador (Pitalito); José Celestino Mutis (Mariquita); Tres de Mayo (Puerto Asís); San Vicente del Caguán; Juan José Rondón (Paipa); Villa Garzón (Putumayo) y Gustavo Rojas Pinilla (Tunja).



Le sigue la Unión Temporal Rondatempi, que se quedó con el quinto lote y corresponde a la regional occidente. Esta abarca los aeropuertos de El Edén (Armenia), Gerardo Tovar (Buenaventura), Juan Casiano (Guapi), Ipiales (Nariño), Antonio Nariño (Pasto), Guillermo León Valencia (Popayán) y La Florida (Tumaco).



Esta unión está representada por Nubia Stella Quintero Rubio y la conforman las compañías de seguridad Ronda de Colombia Protección y Seguridad Ltda. (Rondacol Ltda.) y Seguridad Atempi Ltda. El contrato adjudicado a esta unión temporal, según la resolución de adjudicación, tiene un valor de 59.500 millones de pesos.

En el aeropuerto Gerardo Tobar López, de Buenaventura. Foto: Cortesía Aeropuerto Palmira

Por su parte, la Unión Temporal B-21 Raider, se quedó con el lote 2 (regional norte) y prestará servicio en los aeropuertos de Baracoa (Magangué), San Bernado (Mompox), Golfo de Morrosquillo (Tolú), Alfonso López (Valledupar), San Andrés y Providencia.



Esta unión, representada legalmente por María de los Reyes Ángulo Carpio, se alzó con el contrato por 51.797 millones de pesos. Esta UT está conformada por la firma barranquillera Servoconi LTDA, Heimdall Security LTDA y Compañía de Seguridad y Vigilancia Privada Azimut Caribabare LTDA.



La Unión Temporal Aeronáutica PSC 365, conformada por tres empresas: Vigilancia y Seguridad 365 Ltda., Protevis Ltda. Protección Vigilancia Seguridad (que se encuentra en reorganización) y Seguridad San Carlos Ltda. Esta UT prestará servicios en el lote 6 (regional oriente). La suma del contrato asciende a los 40.200 millones de pesos.



En esta zona se encuentran los aeropuertos León Bentley de Mitú (Vaupés), Germán Olaño de Puerto Carreño (Vichada), Vanguardia de Villavicencio (Meta) y El Yopal de Yopal (Casanare).

El contrato es para la vigilancia de una parte de los aeropuertos del país. Foto: Istock

Cooperativa de Vigilancia y Servicios De Bucaramanga CTA (Cooviam CTA), representada por Juliana Marcela Luna Chaves, se llevó el contrato del lote número 4 en el proceso de adjudicación, por un valor de 23.035 millones de pesos.



Cooviam les prestará el servicio de seguridad a los aeropuertos suscritos a la regional nor-oriente, donde operan los aeropuertos Santiago Pérez de Arauca (Arauca), Aguas Claras de Ocaña (Norte de Santander), Saravena y Gustavo Vargas, en Arauca.



Y por último, la Unión Temporal SSW 2023, prestará servicios en la región noroccidente, correspondiente al lote 3. El contrato será de 21.462 millones de pesos.



Esta unión está representada legalmente por Guillermo Mayorga Valenzuela y conformada por las empresas, Seracis LTDA, Seguridad y Vigilancia Serviconcel y West Army Security. Esta UT operará en los aeropuertos José María Cordova (Antioquia), Enrique Olaya Herrera (Medellín), Morela (Puerto Berrío), Reyes Murillo (Nuquí) y Ali Piedrahita (Antioquia)

