Aclaraciones y reclamos de directivos de los 13 sindicatos que tiene la Aeronáutica Civil (Aerocivil), llevaron al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a salir a puntualizar las declaraciones que dio el fin de semana sobre presuntos actos de corrupción en la entidad que vincularían a controladores y a otros funcionarios.



Reyes aclaró que no hay ninguna denuncia de él contra ningún sindicato: "Se pudo haber dado una imagen de que esta es una entidad donde hay gran corrupción y hechos de narcotráfico: no es cierto. Hechos de narcotráfico que se han presentado no están sustentados y eso tendrá que investigarlo la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría".

Y agregó que habilitará mesas de trabajo con los sindicatos para sacar adelante a la entidad y que trasladará denuncias que los trabajadores han interpuesto sin que se conozcan resultados.



EL TIEMPO conoció algunas de estas denuncias en las que se pide que se indague desde la millonaria inversión en el sistema ILS CAT 3 (aterrizaje por instrumentos), que solo estaría funcionando en la pista norte de El Dorado; hasta la operatividad de las cabezas radares en tierra (radares de tierra), que estarían presentando fallas en algunas regiones del país por falta de mantenimiento.



También han pedido revisar los contratos de la torre de Popayán (Cauca), las pistas de Riohacha (La Guajira) y Cravo Norte (Arauca), la terminal aérea de Puerto Carreño (Vichada) y del aeropuerto de Villavicencio.

Sergio París, candidato a la dirección de la Aerocivil; y Fernando Sanclemente, exdirector de la entidad. Foto: Archivo particular

El contrato y el candidato

Miembros de varios sindicatos le dijeron a EL TIEMPO que, en su criterio, la turbulencia generada con las denuncias generalizadas y sin respaldo que se filtraron tiene como propósito acelerar la designación de director de la Aerocivil antes de que se adjudique una millonaria licitación que se entregaría el próximo 9 de diciembre.



"El gobierno le ha rechazado al Partido Conservador varias hojas de vida y ahora quieren que esa colectividad les acepte al candidato Sergio París, cercano al exdirector de la Aerocivil Fernando Sanclemente", le dijo a este diario una fuente de la entidad.



La licitación a la que se refiere es a la de "prestar los servicios de vigilancia y seguridad para las instalaciones y aeropuertos administrados por la Aerocivlil, por lotes". Fue abierta el pasado 20 de octubre y asciende a 335 mil 802 millones de pesos para lo cual se echará mano de vigencias futuras.

Fernando Saclemente le recomendó al entonce alcalde Gustavo Petro dejar a Sergio París como su sucesor en TransMilenio. Foto: Archivo Particular

'No es cuota mía'

"El proceso está en etapa de presentación de observaciones y se han presentado 26 proponentes, incluida la firma Cobasec Ltda., de la que Polo Ávila, exgerente del Fondo de Vigilancia de Bogotá en la Alcaldía de Gustavo Petro, figura como fundador", le dijo a EL TIEMPO una fuente de la entidad (ver abajo listado de 26 proponentes).



Y añadió que se estaría buscando que la licitación se adjudique con director titular de la Aerocivil, por el monto. Además, que hay otras vacantes clave de las que ha hablado el propio ministro Reyes", señaló un alto funcionario de la propia Aerocivil.



EL TIEMPO contactó al exdirector de la entidad y exembajador Fernando Sanclemente, quien admitió que conoce a París y que incluso se lo llevó de la Aerocivil a TransMilenio en licencia, cuando el entonces alcalde Gustavo Petro lo nombró en ese cargo. Pero es enfático en que no lo ha recomendado para la Aerocivil: "No es ni cuota mía ni candidato mío".

Según Sanclemente -procesado por el hallazgo de un narcolaboratorio en su finca- Sergio París es uno de los funcionarios con más conocimiento que tiene la Aerocivil y lleva más de 27 años en la entidad.



"Por sus calidades y conocimiento ha tenido grandes responsabilidades con los últimos directores. Cuando yo llegué era profesional especializado y yo, al ver las condiciones de Sergio, lo empecé a promover", explicó el exdiplomático.



Según dijo, París le empezó a manejar las relaciones con la FAA, en Estados Unidos, con el tema de la certificación de la Aerocivil y lo dejó como secretario encargado de temas operacionales, una de las áreas más sensibles de la entidad.



"Es un ingeniero formado en Francia, cuando yo llego a TransMilenio, le pedí al doctor Santiago Castro (quien me sucedió en la Aerocivil) permiso para llevar a algunos funcionarios en comisión y París llega como director de Modos Alternativos. Cuando renuncié a Transmilenio yo le recomiendo al señor alcalde Petro dos nombres, uno de ellos el de Sergio, quien fue nombrado en el cargo por el actual Presidente. Pero no es ni cuota mía ni candidato mío a la Aerocivil", señaló Sanclemete.

Mauricio Lizcano, director del Dapre. Foto: Presidencia

¿Humo blanco?

Polo Ávila, empresario del sector de la seguridad. Foto: EL TIEMPO

Mauricio Lizcano, director del DAPRE, le dijo a EL TIEMPO que no cree que detrás de las denuncias sobre presunta corrupción en la Aerocivil haya alguna presión política para que se nombre director, tras 114 días de encargo.



"Lo que allí ocurre es un tema estructural desde hace muchos años donde claramente hay cosas que no se han hecho bien. Es una relación de la Aerocivil con personas no santas y que precisamente por eso se busca a la persona indicada, es por eso que el presidente se ha demorado”, explicó Lizcano.



Y agregó: "El Presidente Petro ya tiene idea de a quién nombrar en la Aerocivil y esperamos que haga el anuncio pronto. Pero esa entidad no ha estado acéfala, ha estado una persona encargada que ha trabajo para la dirección del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien ya anunció varias medidas sobre lo que ha ocurrido en la Aerocivil las cuales esperamos que tengan un efecto y se pueda nombrar a la persona al frente”.



La licitación, por 335 mil millones de pesos se adjudicará el 9 de diciembre próximo con encargado o con titular.



Estas son las empresas interesadas en el jugoso contrato de vigilancia: Compañía De Vigilancia Del Casanare Ltda., Seguridad Segal Ltda., Cuidar Limitada, Interglobal Seguridad Y Vigilancia Ltda., Vp Global Ltda., Myo Seguridad Ltda., Auto Safe S.A., La Magdalena Seguridad Ltda., Dugatan Ltda., Compañía De Seguridad Y Vigilancia Privada Simón Bolívar Ltda.



También, Pilgrim Security Ltda., Atalaya 1 Security Group, Alpha Seguridad Privada Ltda., Megaseguridad Ltda., Salvaguardar Ltda., Prevención Técnica Ltda., Seguridad Central Limitada, Protevis Limitada Protección Vigilancia, Seguridad Hilton Ltda., Cobasec Limitada, Teg Seguridad Ltda., Escort Security Services Ltda., Angelus Seguridad Ltda., Zona De Seguridad Ltda., Seguridad Horus Ltda., Protección De Infraestructura Colombia Protinco Ltda.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

