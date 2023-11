Estalla denuncia por maltrato contra jefa de Artesanías de Colombia, cercana a Palacio

Gritos, calumnias, insultos en público y amenazas de despidos. Esos son algunas de las conductas que, desde febrero pasado, le vienen atribuyendo a Adriana Mejía Aguado, directora de Artesanías de Colombia, una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior.



Mejía Aguado ingresó al gobierno con la credencial de haber sido asesora de Guillermo Alfonso Jaramillo (en su alcaldía en Ibagué) y una cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer, desde hace al menos 20 años. También es amiga de Adolfo Martínez Carrillo, conocido como Nerú, coreógrafo cercano a Alcocer.

'Los Decentes' y los 13 casos

Adriana Mejía fue la coordinadora cultural de la posesión de Gustavo Petro y tomó relevancia cuando le regaló un cuadro, hecho por ella, a la primera dama, a quien conoció dentro del proceso de adopción paterna de Nicolás Alcocer.



Mejía ya había intentado, sin suerte, llegar al Concejo de Bogotá (con la Colombia Humana, UP y Mais); y a la Cámara, con la lista de los Decentes.



Aunque ya se había registrado el inconformismo y las denuncias en torno a Mejía a través de un anónimo, que fue enviado al Ministerio de Comercio y que mencionaba 13 casos en concreto, el medio Casa Macondo recogió y reveló testimonios e información adicional.



Al menos 20 servidores públicos actuales y ya retirados le sumaron a las denuncias por maltrato la contratación de personal que no cumplen con los requisitos, cobro de viáticos excesivos, uso de canales de difusión para fines políticos y firma de contratos que desconocen el trabajo de las administraciones anteriores.



Aunque los denunciantes pidieron la reserva de sus nombres, por miedo a las represalias, EL TIEMPO ubicó a una de las personas denunciantes quien accedió a hablar.

Adriana Mejía Aguado, en campaña al Concejo de Bogotá. Foto: Facebook Adriana Mejía

'Es un régimen de arrogancia y resentimiento'

"En las últimas administraciones, Artesanías de Colombia se convirtió en una entidad con resultados y agradable para trabajar en equipo. Pero, con la doctora Mejía llegó un régimen de arrogancia y resentimiento. No querían enterarse de qué se hacía y cómo. Decían que todo era corrupto y si alguien no estaba de acuerdo, lo despedían o trasladaban a áreas que no tenían relación con su experticia", señaló la fuente y en igual sentido se pronunciaron otros funcionarios en declaraciones a Casa Macondo.



Y otra más agregó: "Desbarataron equipos con proyectos en desarrollo y se inició una feria de puestos trayendo a personas que no cumplen los requisitos ni tienen experiencia. En Santander se contrató a un activista político que tuvo que renunciar poco después. Y acaban de contratar a una persona que tiene demandada a la entidad".

La reunión con el Mincomercio

Ministro de Comercio, Germán Umaña Foto: MinComercio

Miembros de Asemext, sindicato de la cartera de Comercio, se reunieron hace un mes con el ministro Germán Umaña para exponerle el caso y pedirle apoyo.



Si bien el nombramiento de Mejía fue hecho desde Casa de Nariño, Artesanías de Colombia es una entidad adscrita a la cartera de Comercio.



En diálogo con EL TIEMPO, Germán Becerra, vicepresidente del sindicato del Mincit (Asemext) aseguró que, en efecto, sostuvieron una reunión con el ministro Umaña en la que le expusieron las quejas de varios funcionarios de Artesanías de Colombia con relación al presunto maltrato y acoso laboral de la gerente de esa entidad, Adriana Mejía Aguado.



"En la reunión estuvo el Ministro, la secretaria general del ministerio y el asesor jurídico. El doctor Umaña escuchó atentamente a los compañeros de Artesanías y ellos expusieron con lujo de detalles lo que se vive en esa entidad, hablaron de caso en los que se le da mayor relevancia contratos de prestación de servicio que a los funcionarios de planta y del mal ambiente laboral que hay por el maltrato de los directivos de la entidad", aseguró Becerra.



Y agregó: "El ministro no se comprometió a nada en específico, pero dijo que iba a mirar qué podía hacer en el caso y tomar cartas en el asunto. El ministro tuvo buena intención de colaboración".

¿Qué dice Mintrabajo?

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Foto: Ministerio de Trabajo

Este diario se comunicó con el Ministerio de Comercio para saber las acciones que habían iniciado tras las denuncias. Y al cierre de esta edición se esperaba una respuesta.



No obstante, en el Ministerio de Trabajo señalaron que el caso específico será abordado en una reunión, el próximo 30 de noviembre, con Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la Salud, la protección social y el trabajo decente.



EL TIEMPO conoció un oficio, fechado el 14 de noviembre, en el que, en efecto, el viceministro de relaciones laborales, Edwin Palma, le dice a Ojeda que se discutan varios casos de presuntos acosos laborales y sexuales en el trabajo, sin mencionarlos.

'Están fuera de Bogotá'

Oficio dirigido a Diana Ojeda, Procuradora Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente. Foto: Archivo particular

"Conforme a los múltiples casos de denuncias de presuntos actos constitutivos de acoso laboral y sexual en el trabajo, que seguramente han llegado a su despacho de la misma manera que han llegado al nuestro y de acuerdo con las competencias constitucionales y legales que tenemos en esta materia, tratándose del sector público, queremos proponerle generar un espacio interinstitucional de capacitación (...)".



Aunque el ejercicio está dirigido a la prevención del acoso laboral y la violencia en el lugar del trabajo, fuentes de esa cartera dijeron que se tratará el caso de Artesanías de Colombia, entre otros.



EL TIEMPO intentó conocer la versión de Mejía, pero en Artesanías de Colombia informaron que estaban fuera de Bogotá, en la celebración de fin de año, con todos los empleados.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

