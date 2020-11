Hay 77 investigaciones internas por abuso policial el 9 de septiembre

El director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, le entregó a la Defensoría del Pueblo un primer corte sobre las investigaciones en torno a los episodios de abuso policial registrados el pasado 9 de septiembre, que son materia de investigación interna, pero también de la Procuraduría y de la Fiscalía.



En el documento, conocido en exclusiva por EL TIEMPO, Atehortúa responde a 27 interrogantes de fondo planteados por Carlos Camargo, defensor del Pueblo, quien trabaja en la elaboración de un protocolo que debe seguir la Fuerza Pública de cara a este tipo de manifestaciones.



Atehortúa empieza por señalar que, actualmente, la Inspección de la Policía adelanta 77 investigaciones por presunto abuso policial en varias ciudades del país, en medio de los disturbios que desencadenó la muerte de Javier Ordóñez, golpeado por miembros de esa institución.



Si bien el general Atehortúa no entrega nombres, advierte que ya les ha sido enviada información sobre estos episodios a los organismos de control, que adelantan sus propias pesquisas.

Este uniformado fue capturado por agredir a ciudadanos en la jornada del pasado 9 de septiembre, en el Park Way, en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Videos, clave

En la respuesta al defensor Camargo, la Policía admite que las denuncias de la ciudadanía y los videos aportados han sido claves a la hora de abrir investigaciones.



De hecho, señalan que desde 2015 a la fecha se han abierto 94 investigaciones con base en videos aportados al expediente. Y agregan que los vehículos de la institución usados en estos episodios también tienen instaladas cámaras cuyas imágenes son usadas con fines investigativos.



Al respecto, este viernes se estableció la identidad plena de un uniformado que atacó a un carro y amenazó a ciudadanos con un palo, en la jornada del 9 de septiembre pasado, en el Park Way de Bogotá.



Las imágenes fueron difundidas en redes por la ciudadanía y fueron clave dentro del proceso, que este viernes desencadenó en la captura del policía.

Gracias a las denuncias y evidencias aportadas por la ciudadanía, logramos identificar, suspender y capturar a este policía que hace dos meses atacó a varias personas en el Park Way ocultando su rostro e identificación. pic.twitter.com/TsK003NJCl — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@esmeherz) November 13, 2020

El general Óscar Atehortúa fue enfático en que la propia Policía inició las investigaciones. Foto: Policía

Vacío legal

En el documento que analiza la Defensoría y que fue enviado el 22 de septiembre, la Policía admite que no existe sanción para quienes oculten sus insignias o nombres en medio de los disturbios, como sucedió en septiembre.



"Ocultar la identificación en operativos o intervenciones militares no se encuentra tipificado taxativamente como falta disciplinaria", dice la Policía.



Y agrega que no cuentan con estadísticas sobre ese particular, ya que encaja en otras conductas, como "uso indebido o irreglamentario del uniforme".



Este punto llama la atención porque la ciudadanía denunció que varios de los uniformados que los enfrentaron, incluso con armas, ocultaban sus nombres.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, avanza en un protocolo para la Fuerza Pública en manifestaciones y manejo de desmanes. Foto: Archivo

Los reincidentes

La Policía también admite que tiene varios reincidentes en sus filas.



En efecto, desde el año 2015 hasta la fecha se han adelantado 29 investigaciones disciplinarias que implican a los mismos miembros de la Policía.



Al respecto, EL TIEMPO reveló que los dos uniformados implicados en la investigación por la muerte de Javier Ordóñez registraban antecedentes disciplinarios.



Sin embargo, no se le entregó detalles a la Defensoría sobre este punto.

El general Atehortúa asegura que los carros de la institución y los CAI tienen cámaras. En el caso de Javier Ordóñez fueron claves. Foto: Captura de video

En todo caso, el general Atehortúa también señala que la propia institución ha sancionado y denunciado a varios de sus hombres. Y ha trabajado en su formación en derechos humanos.



Este año van 10 destituidos y 14 suspendidos. Pero 74 han sido absueltos.



En cuanto a la formación, 79.848 policías se han formado en derechos humanos en los últimos 5 años, a través de diplomados y de otros mecanismos.

Impacto emocional en las filas

Frente al interrogante sobre los riesgos psicoemocionales a los que se enfrentan los Policías, la Defensoría indagó sobre cuáles son los mecanismos y evaluaciones que desarrolla esa institución para determinarlos.



Al respecto, la Policía indicó que las constantes agresiones verbales y físicas, además del ruido, temperatura y demandas ambientales, inciden en la prestación de su servicio. Para ello, aclara que se han articulado desde cinco direcciones especializadas de la Policía programas que resaltan a sus integrantes -hombres y mujeres- como los ejes principales del servicio frente a la comunidad.

Además, se desarrollan planes de mejoramiento de clima laboral, programas de estímulos e incentivos, reconocimiento de desempeños exitosos, turnos de descanso, ubicación laboral, vacaciones, apoyo psicosocial y programas de acompañamiento en los colegios de la Policía, donde estudian los hijos de los integrantes de esa institución.



Concluye la Policía que de acuerdo con el Protocolo de Intervención del Riesgo Psicosocial para el sector defensa, se desarrollan programas de salud física y mental, atenciones por el momento de vida que estén atravesando sus integrantes, promoción de prácticas saludables, intervención en salud, programas de acondicionamiento físico, rehabilitación, estrategias de escucha, detección temprana y protección específica para sus colaboradores.

Otras investigaciones

La Procuraduría también le solicitó a la Policía un inventario detallado que incluya las actas oficiales de la munición, tipo de armas de fuego y no letales, al igual que de explosivos utilizados por la fuerza pública los días miércoles 9 y jueves 10 de septiembre. En el Ministerio Público se indagan las actuaciones de 67 uniformados.



Entre tanto, la Fiscalía General adelanta las investigaciones contra 37 policías a los que les decomisaron sus armas en desarrollo de las investigaciones para determinar cuántos de ellos dispararon contra la ciudadanía en los mismos hechos.



