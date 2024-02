Abogado del Canciller explica su mención en el expediente del 'carrusel de blindados'

Además de los argumentos jurídicos para pedir que se revoquen las decisiones disciplinarias en contra de Álvaro Leyva Durán y que la procuradora Margarita Cabello se aparte del caso, varios abogados se fijaron en otro detalle relevante del escrito de defensa del Canciller: el nombre de su apoderado.



Se trata de Yefferson Mauricio Dueñas, especialista en derecho constitucional, administrativo y penal. Además, aparece como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y docente. Sin embargo, su nombre también fue mencionado en un expediente en curso conocido como el 'carrusel de camionetas blindadas'.

Las menciones en el expediente

El empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas. Foto: Twitter: @ManjarresMartin

En efecto, el abogado Dueñas aparece mencionado en la misma denuncia que tiene ya en etapa de imputación a la fiscal Angélica Monsalve.



Martín Manjarrés aseguró que le pidieron dinero para archivarle el caso y, además, para que señalara a otras personas que no tenían relación alguna con la investigación.



En el caso del abogado Dueñas la denuncia señala que Marcela Montes, esposa de Manjarrés, iba a ser defendida por un antiguo compañero de estudios de la fiscal Angélica Monsalve que para ello pidió 600 o 700 millones de pesos.



“Yo tuve alrededor de unas cuatro reuniones con él (Dueñas) donde no fue directo, pero me insinuó que la gran mayoría del dinero iría en dirección a la fiscal Angélica Monsalve”, se lee en la denuncia de Majarrés que además entregó audios.



Además, habla de que Dueñas es su vecino de apartamento y de que allí se hicieron varias reuniones para hablar del caso.

'Yo le solicité a la Fiscalía que me escuchara en interrogatorio'

Yefferson Mauricio Dueñas, abogado del canciller Leyva. Foto: CCB

"Fue en el apartamento de Mauricio, donde él asumió la defensa de Marcela en el proceso de la Fiscalía 414, en ese momento no se llegó a ningún acuerdo económico, él nos manifestó conocer a la señora fiscal y que haría un acercamiento para aclarar la situación jurídica de mi esposa, posteriormente se reunió con mi esposa en su apartamento donde le hizo una exigencia económica por la defensa por una suma de 600 o 700 millones de pesos, del cual mi esposa llegó sorprendida", aseguró Manjarrés.



EL TIEMPO se comunicó con el abogado, ahora apoderado del canciller Leyva, quien empezó por señalar que no está vinculado formalmente al proceso y que no tiene ningún impedimento para ejercer su profesión.



Aunque no quiso dar detalles del caso, explicó: "Existe un deber de confidencialidad y reserva, por lo que no puedo dar detalles de la investigación. No obstante, sí puedo decir que, debido a una filtración ilegal de información tergiversada e incompleta en la que se mencionó mi nombre, yo mismo solicité a la fiscalía que me escuchara en interrogatorio, diligencia a la que acudí, expliqué mi gestión profesional, las razones que me llevaron a separarme de la defensa del señor Manjarrés y aclaré las dudas que en ese momento asistían al fiscal del caso".

Esta es la declaración de Manjarrés ante la Fiscalía en la que nombra al abogado Dueñas. Foto: Archivo particular

Cuando este diario le preguntó si seguía vinculado a ese caso o si el expediente le impedía llevar la defensa del Canciller dijo de manera enfática: "No estoy vinculado a ese proceso y no existe ningún tipo de impedimento".



El medio digital 'La otra Cara', que ya habló del caso de Dueñas, aseguró que el abogado devolvió la mitad del dinero que se le entregó y de eso, según investigadores, hay trazabilidad.



La fiscal Monsalve insiste en que este caso es un montaje de la cúpula de la Fiscalía en su contra por haber abierto procesos en contra de poderosos empresarios. En todo caso, Monsalve fue apartada el caso del 'carrusel de blindados' y se imputaron cargos en contumacia: concusión.

UNIDAD INVESTIGATIVA

