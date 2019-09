Abogado de Uribe le dio plata a un testigo en caso que indaga la Corte

Dentro del expediente que la Corte Suprema sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta presión a testigos, se produjo este martes una declaración que sorprendió a las partes involucradas. El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, uno de los testigos citados por la defensa, aseguró que el abogado Diego Cadena le hizo varios pagos después de que lo visitó en prisión para que testificara en el caso Uribe.

Diego Cadena es uno de los abogados que trabaja para el expresidente dentro de este caso, que la defensa del exmandatario califica como un montaje en su contra.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que el exparamilitar Vélez, preso en la cárcel de Valledupar, le aseguró a los magistrados que Cadena le hizo varios pagos.



Uno de ellos fue una consignación por dos millones de pesos a nombre de una familiar que ya obra en el expediente; también le fueron entregados, según dice, otros dineros a través de una persona cercana al abogado Cadena, esas dádivas incluían, además, recargas a su celular.



EL TIEMPO le consultó a la defensa del expresidente el tema y manifestaron que no se pueden pronunciar por respeto a la reserva, sin embargo, personas allegadas al caso le dijeron a este diario que el expresidente Uribe se enteró de los supuestos pagos a penas hace unos días y que, por ende, no estaban ni respaldados ni autorizados por él.



Al respecto, este diario estableció que el propio abogado Cadena hizo una escritura pública en la que narró las circunstancias en las que hizo los pagos y en esta señala que se trató de un acto humanitario con Carlos Enrique Vélez quien le decía que uno de sus familiares estaba muy enfermo.



En las interceptaciones ilegales en manos de la Corte hay varias llamadas hechas por el exparamilitar donde habla del dinero. Los desembolsos se habrían hecho tres meses después de que el mismo abogado Diego Cadena visitó a otro testigo clave dentro del proceso: Juan Guillermo Monsalve.



En este caso la defensa de Uribe asegura que se trató de un montaje. EL TIEMPO también buscó al abogado Cadena pero no ha podido ser ubicado.



UNIDAD INVESTIGATIVA

