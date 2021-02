'Tomás Uribe debe ser el candidato del 2022': Abelardo De La Espriella

El abogado penalista Abelardo De La Espriella accedió a hablar de las cartas del uribismo de cara a las presidenciales del 2022. En entrevista con EL TIEMPO en Vivo aseguró que Tomás Uribe debe ser el candidato del Centro Democrático (Vea el video).



Además, aseguró que su fórmula vicepresidencial debe ser un costeño: Álex Char o el conservador David Barguil.



Calificó a Alejandro Gaviria como una incógnita, a Sergio Fajardo como 'blof' y a Gustavo Petro como el horror.



Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"Si el candidato del Centro Democrático no es Tomás Uribe, yo no voto por nadie porque prefiero equivocarme no votando, que votando por el que no es. El candidato es Tomás por múltiples razones. No puede ser un argumento de peso que es un delfín, porque es un delfín bueno", dijo De La Espriella.



Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla. Foto: Archivo/EL TIEMPO

El abogado penalista dijo que Tomás Uribe es un empresario exitoso, con experiencia académica y que genera múltiples empleos. "Después de Álvaro Uribe, el hombre que más sabe de la doctrina uribista es él. Entonces no es un delfín como cualquiera", agregó.



