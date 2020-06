De La Espriella responde a cuestionamientos por haber defendido a Saab

El periodista Jaime Bayly volvió a cuestionar al abogado Abelardo de la Espriella por haber apoderado al capturado Álex Saab. Además, dijo en su programa -transmitido en Miami por Mega TV- que el penalista recibió cerca de 12 millones de dólares por concepto de honorarios del señalado testaferro de Nicolás Maduro y que hasta le pagaba sus desplazamientos en jet privado.



De La Espriella le respondió a EL TIEMPO estos cuestionamientos y aclaró versiones que señalan que su oficina sigue defendiendo a Saab, procesado en Estados Unidos por lavado y corrupción, ligada al régimen venezolano.

Jaime Bayly. Foto: Captura de pantalla del programa de Jaime Bayly.

¿Es verdad que usted recibió más de 12 millones de dólares de parte de Álex Saab, un millón como parte de sus honorarios para defenderlo?

No es cierto. Si bien, en mi firma atendemos procesos complejos y con base en ello, los honorarios son proporcionales a la complejidad de los casos, y en muchas ocasiones, los estipendios de abogado superan las seis cifras, no es cierto que haya cobrado 12 millones de dólares por la defensa de Saab. El contrato fue declarado y los impuestos de Ley pagados; por confidencialidad y lealtad al secreto profesional, no le puedo dar detalles y si bien es cierto, el acuerdo superó las seis cifras, está muy por debajo de los 12 millones de dólares, cifra que, repito, no es lógica ni real, de acuerdo a lo que los buenos abogados cobramos en el mercado colombiano.



Esas cifras no se ven ni siquiera en los Estados Unidos en donde los abogados tienen unas tarifas muy superiores a las que estamos acostumbrados en Colombia.



Aprovecho para decirle: Yo sí fui abogado de Alex Saab y lo representé en Colombia desde el año 2013, momento en el que ni siquiera tenía procesos en su contra, fui primero su asesor legal en temas reputacionales; luego, lo representé en sus procesos legales y lo hice hasta el año pasado, 2019. Una vez que Saab fue incluido en la lista OFAC, decidí no seguir representándolo y desde ese mismo día le notifiqué mi decisión y de mutuo acuerdo terminamos nuestra relación cliente/abogado.



Desde ese momento, nunca volví a recibir honorarios por esa representación; pese a que hubiese podido solicitar un permiso para hacerlo, preferí renunciar a lo que se me adeudaba y no pedir el permiso, yo tengo la sangre dulce para que me armen cuentos y sabía que me irían a armar uno con este tema, por lo tanto, preferí no cobrar los honorarios que estaban pendientes y mire que tenía razón.

JÁlex Saab fue capturado en Cabo Verde el 12 de junio pasado. Foto: Archivo Particular

El periodista Jaime Bayly dice que Saab le pagaba a una empresa los vuelos que usted hacía, incluido uno a París en donde se encontraron. ¿Es cierto? ¿De dónde salió ese dinero?

No es cierto, yo vuelo en mi propio avión, no necesito que nadie me pague un vuelo. Cuando mi avión está en mantenimiento o alquilado, tengo un acuerdo comercial con Helistar, empresa que me brinda horas de vuelo en un canje por mi asesoría jurídica, son los únicos aviones que utilizo. Tengo los pagos hechos por mi a Helistar, cuando hay excedentes.



¿Es verdad que su firma sigue defenfiendo a Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, a través de dos abogados?

No. Como le contaba, desde julio del año pasado, una vez se conoció públicamente la inclusión del señor Alex Saab en la lista OFAC, hablé con él y renuncié a su representación.



Nunca, desde ese momento, volví a recibir honorarios por ese contrato y me desvinculé de la relación cliente/abogado que durante 6 años tuvimos.



Yo siempre doy la cara, mis representaciones y asesorías las hago de frente y en este caso, habiendo podido hacerlo mediante un permiso de OFAC, no seguí haciéndolo.



En resumen, desde julio de 2019 no soy abogado de Alex Saab, desde esa fecha no he recibido estipendio alguno por asesoría o representación judicial de Saab ni de sus empresas y renuncié al poder que me había otorgado, el cual fue protocolizado en el único proceso que en Colombia se llevaba a cabo en su contra en esa época. Proceso en el que está llamado a juicio.

¿No es un contrasentido que usted critique al régimen de Nicolás Maduro y haya sido abogado de una de sus fichas?

Yo soy abogado, defiendo casos y causas jurídicas en ejercicio de mi profesión. Fíjese usted las paradojas, al mismo tiempo que representaba a Alex Saab, también era abogado del señor JJ Rendón. Al uno lo acusan de ser aliado del régimen de Maduro y al otro, de ser el principal opositor del régimen. Los abogados defendemos personas, situaciones jurídicas, lo cual no me puede cercenar mis derechos a opinar en política: yo he sido uno de los colombianos que más han criticado al régimen del tirano Maduro, escribí un libro en el cual dejo claro lo que pienso del tirano, el libro se titula 'Muerte al tirano' y filosóficamente deja claro que el pueblo venezolano puede y debe levantarse en armas contra el dictador, su misma constitución se lo permite y vaya paradoja: cuando escribí ese libro, yo era abogado del señor Alex Saab. Nada tiene que ver mi ejercicio sagrado de la profesión de abogado con mis íntimas convicciones políticas, a las que me atengo y aferro con tenacidad.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET