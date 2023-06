En las próximas horas, se espera que Mónica Lopesierra, la hija del excapo Samuel Santander Lopesierra, asista a la Procuraduría de Barranquilla, dentro de la investigación que se sigue en contra del diputado Nicolás Petro.



Al hijo mayor del presidente Gustavo Petro se le investiga (penal y disciplinariamente) por la supuesta recepción de dineros en efectivo provenientes de Lopesierra (conocido como 'el Hombre Marlboro') y del opaco contratista Alfonso 'el Turco' Hilsaca.

'La decoradora'

Fuentes aseguraron que Mónica Lopesierra, conocida como 'Kiki', iría acompañada del penalista Abelardo De la Espriella y pusieron a circular una foto con el abogado.



EL TIEMPO se comunicó con De La Espriella quien aseguró que no conoce ni a Samuel Santander Lopesierra ni a su hija.



"La foto corresponde a un bautizo en donde mucha gente me pidió posar a su lado. Ella, según me dijeron, era la decoradora de la fiesta, pero ni siquiera sé de quién se trata", explicó De la Espriella.



EL TIEMPO estableció que 'Kiki' Lopesierra es la dueña de la empresa de decoración que se encargó del bautizo.



De la Espriella también dijo que, tal como sucedió en la 'Marcha de la mayoría', donde varios sectores del país salieron a protestar en contra del gobierno y de algunas de sus iniciativas legislativas, muchas personas le pidieron una foto y él accedió.

'Kiki' Lopesierra estaba citada la semana pasada, pero se excusó de asistir aduciendo temas laborales.



Para esta mañana se esperaba la asistencia a diligencia del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, quien sería indagado por sus mensajes de voz en los que asegura que conocía de los negocios del hijo del presidente Petro.

Los chats

En las declaraciones que entregó Day Vásquez se le escucha decir "Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el 'Turco' Hilsaca, creo que se llama, también le recibió en mi apartamento", dijo la exesposa de Nicolás Petro.



Day Vásquez aseguró que Nicolás Petro se conocía con el ‘Hombre Marlboro’ porque tenía una relación de amistad de años con la hija del excapo. Vásquez también ha hablado de una reunión en la que, según ella, estuvieron presente Nicolás Petro, el exnarco, su hija y un hermano de Lopesierra.

Nicolás Petro: Es que, Daisury, imagínate que hablé con el dueño de la casa.



Day Vásquez: Ajá.



Nicolás Petro: Me dice que ya firmaron el contrato de desistimiento y que ha dado unos pagos.



Day Vásquez: Ajá, sí.



Nicolás Petro: ¿Por qué no me has dicho una verxx de eso?



Day Vásquez: ¿Y acaso no me tienes bloqueada para yo decirte las vainas?



Nicolás Petro: Oye, ¿desde hace cuánto no te he mandado a decir esa vaina?



Day Vásquez: ¿Cuándo me has mandado?



Nicolás Petro: ¿No tienes a Máximo? Que me mandas a mí de mensajero.

Day Vásquez: ¿Y Máximo a mí me ha dicho eso?



Nicolás Petro: ¿Por qué no me has dicho eso?



Day Vásquez: ¿Máximo a mí me ha dicho?



Nicolás Petro: A mí no me han dicho una verxx.



Day Vásquez: Bueno.



Nicolás Petro: Y tú sabes que esa vaina es mía.



Day Vásquez: Es tuya, es tuya porque te la dio Santa Lopesierra, por eso es tuya… ¿Por eso es tuya? Porque te la dio Santa Lopesierra.

