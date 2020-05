Así puede hacer los trámites de tránsito en Bogotá durante la pandemia

Con la reapertura gradual y manteniendo los protocolos de seguridad, empezaron a reabrir sus puertas los concesionarios, y también, en el caso de Bogotá, los puntos de atención del Sistema Integrales para la Movilidad (SIM) para hacer trámites como matrículas o traspasos de propiedad de vehículos usados.



(Le puede interesar: El futuro del carro particular después del confinamiento)

Pero debe tener en cuenta que el coronavirus introdujo algunos cambios: el más importante es la autenticación o identificación plena de quien hace el trámite ante el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).



(Lea también: El doloroso asesinato de una enfermera en Bosa por robarle su bici)



En adelante se suprime la huella biométrica por un sistema de autenticación virtual, que funciona en los puntos del SIM desde el pasado 11 de mayo, cuando se reinició la reactivación gradual de los servicios presenciales.

La autenticación tiene tres componentes, ¿cómo funciona?

1. Validación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, para asegurar que la persona se encuentre viva y conozca la ciudad y fecha de expedición de la cédula de ciudadanía colombiana, confrontando los nombres y apellidos digitados con los registrados en la entidad.



2. Preguntas tipo reto: el sistema presenta varias preguntas del historial financiero del ciudadano, quien debe seleccionar la correcta.



3. Validación de código de seguridad: el sistema envía un código al celular que el ciudadano tiene registrado en el sector financiero y al correo electrónico registrado en el Runt. Por tal motivo, se recomienda a los ciudadanos actualizar sus datos en el sistema Runt.

¿En dónde hacer los trámites?

En Bogotá solo hay dos puntos del SIM operando por ahora: Autopista 106 (autopista Norte No. 106 - 25. Piso 2) y Parque Central Bavaria (carrera 13 A No 29 – 26 local 147), que atienden de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Por el momento, se pueden realizar únicamente trámites para automóviles particulares, motos, y vehículos de transporte público.



Para esto, los ciudadanos y/o sus apoderados deberán estar inscritos en el Runt y haber realizado de manera previa la autenticación digital de su identidad ante el Runt a través de la página www.simbogota.com.co, en la opción 'Auteticación digital para trámites'.



Una vez haya sido aprobada la autenticación, deberá dirigirse a un punto de atención de los que están habilitados inicialmente en la reactivación gradual.



La atención en el punto se hará por turno de llegada, por lo que el ciudadano deberá seguir las instrucciones del personal del SIM y de seguridad para garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.



No olvide que debe presentar los documentos físicos originales para dar cumplimiento a la Resolución 12379 de 2012 (Requisitos y Procedimiento de Trámites de Tránsito).



Por último, debe realizar el pago de la tarifa correspondiente por cada trámite en la ventanilla de banco ubicado dentro del Punto de Atención.



Si tiene que hacer un trámite de tránsito debe cumplir con los protocolos obligatorios de bioseguridad: uso de tapabocas, no acudir si presentan cuadros gripales, no asistir con acompañante, y conservar la debida distancia.





REDACCIÓN VEHÍCULOS