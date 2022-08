Los seguidores de Xbox Game Pass y Games with Gold podrán disfrutar de una variedad de videojuegos que ya se encuentran en dichas plataformas. Pero también, por parte de Game Pass tendrán que despedirse de otros videojuegos ya que, como es usual, se dan lanzamientos a recientes juegos que llegan reemplazando a otros.



El próximo 17 de agosto, se despiden de Xbox Game Pass los juegos ‘Boyfriend Dungeon’, ‘Curse of the Dead Gods’, ‘Library of Ruina’,’Starmancer (Game Preview)’ y’ Train Sim World 2’.



(Siga leyendo: Google Maps y la 'vista inmersiva' que hace ver al mundo como en un videojuego).

El portal ‘Vandal’ anunció que las nuevas incorporaciones al catálogo de Xbox Game Pass serán 7 juegos que llegarán en el presente mes de agosto, teniendo como primera fecha de lanzamiento de ‘Ghost Recon Wildlands’ que estará disponible en Xbox, PC y la nube.



La lista de novedades de los otros 6 juegos son ‘Turbo Golf Racing’ que también se podrán jugar en Xbox Series X/S, PC y en la nube.



El 4 y 9 de agosto se lanzarán otros llamados ‘Two Point Campus’ y ‘Cooking Simulator’, respectivamente, los cuales se podrán jugar en Xbox, PC y en Internet.



Y la última fecha de estreno será el 11 de agosto, los usuarios podrán disfrutar de ‘Expeditions: Rome’ y ‘Offworld Trading Company’.



Para los suscritos de ‘Games with Gold’, ‘New Xbox’ anunció los 4 juegos que estarán en el nuevo catálogo el presente mes de agosto. ‘Calico’, disponible del 1 al 31 de agosto; ‘Scourge Bringer’, disponible del 16 de Agosto al 15 de septiembre; Saint’s Row 2, disponible del 1 al 15 de agosto y ‘Monaco: What’s Yours is Mine’, disponible del 16 al 31 de agosto.



(Le recomendamos: ¿Qué tan superior será el chip A16 del iPhone 14 frente a los anteriores?).

Los cuatro juegos que estarán disponibles en Game with Gold desde el mes de agosto. Foto: Vida Extra

