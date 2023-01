Microsoft Word es uno de los editores de texto más usados a nivel mundial y cuenta con infinidad de herramientas que ayudan a simplificar el trabajo.



Sin embargo, y pese a su popularidad en millones de usuarios, aún se desconocen ciertos trucos, como la eliminación de páginas, una acción que puede ser muy sencilla, pero que en realidad muchas personas desconocen cómo se eliminan páginas en Word.



(Le puede interesar: PDF a WORD: le explicamos cómo se hace paso a paso y rápido)

(No deje de leer: Así puede insertar caracteres especiales en Google Docs y Word)



Ya sea al comienzo de un documento, después de una tabla o entre diferentes páginas de un mismo documento, existen buenos trucos que permiten deshacer una hoja en blanco.



Aprender cómo eliminar una página en Word es sencillo cuando se encuentra al final del documento. Simplemente debe dirigirse a la última página, poner el cursor y pulsar las teclas CTRL+FIN al mismo tiempo. Después, debe pulsar la tecla Retroceso para que se borre la página.



Si este método por alguna razón no funciona, probablemente se deba a los saltos de página y los párrafos adicionales que contiene el documento en referencia. Para eliminar salto de página y hojas en blanco de un documento Word, debe seguir este paso a paso:



Active las marcas de párrafo pulsando CTRL + MAYÚS + 8. Otra opción es pulsar el botón de Mostrar y Ocultar ubicado en la pestaña de Inicio de la sección Párrafo, la cual verá con la forma ¶.



(Le recomendamos leer: Así puede usar el dictado de voz para escribir en Google Docs)



Las marcas de párrafo te permitirán ver el motivo por el que aparecen páginas en blanco en el documento. Si detecta párrafos adicionales en el final del documento, seleccione esas marcas de párrafo, que aparecerán vacías. Posteriormente, la puede borrar pulsando Suprimir.



En los casos que observe la existencia de saltos de página, para eliminarlos necesita ubicar el cursor justo antes de cada salto y pulsar finalmente la tecla Suprimir.

Para eliminar un salto de sección detectado en el documento, siga el mismo procedimiento que para los saltos de página: ponga el cursor antes del salto de sección y pulse Suprimir.



Otra situación clave es suprimir una hoja blanca de Word cuando trabaje con tablas y otros componentes alternados con texto. En estos casos, cuando vaya a terminar de editar el documento, posiblemente se encuentre con páginas en blanco sin saber el motivo.



Si alguna de las tablas ocupa una página completa, la siguiente hoja que aparezca en el documento será en blanco. Word requiere de un párrafo vacío después de una tabla, por lo que en este caso insertará automáticamente ese párrafo en una hoja nueva. Por ello, lo que debe hacer es ocultar el párrafo vacío siguiendo este método:

Seleccione las marcas de párrafo y pulse simultáneamente las siguientes teclas: CTRL + M.



Observará un cuadro de diálogo desplegado llamado Fuente. Haga click en la casilla Oculto. De esta manera, no se eliminará el párrafo vacío que provoca la creación de una nueva página en blanco, pero sí se ocultará. Entonces, para aprender cómo eliminar una página en Word, es fundamental detectar y eliminar los espacios vacíos.

Eliminar página en Word 2010



Dentro de las versiones anteriores de Word, en el caso de Microsoft Word 2010, hay otras alternativas para eliminar páginas que podría no saber. El método tradicional es el más útil, seleccionar el contenido de las páginas que se quieren borrar y se pulsa la tecla Retroceso.



Aunque, también se puede seleccionar todo el contenido con un solo clic pulsando en Seleccionar todo dentro del menú Editar de la barra superior. Por lo que es otra vía que siempre se puede utilizar, ya que es una de las maneras más rápidas dentro de este programa de Microsoft.



ELTIEMPO.COM