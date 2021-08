La pulla de WOM a Claro por video de acoso laboral filtrado en redes

Esta semana ha circulado un video en redes sociales que causó indignación. En él se ve a una mujer durante una reunión gritando y regañando a un grupo de personas que estaban con ropa con el logo de Claro y que, al parecer, serían agentes comerciales de la compañía de telecomunicaciones.

En el video, se escucha cómo ella les reclama por las metas propuestas y los acusa de "falta de concentración". Esto ha sido compartido por varios usuarios y fue tema de conversación este viernes.



Ante la situación, WOM publicó en sus cuentas de LinkedIn y Twitter un mensaje y una imagen diciendo: "El maltrato no tiene justificación y menos en grandes compañías que deberían dar el ejemplo". Y agrega: Tú mereces más, así que no apoyes el bullying de ningún tipo. Mejor cámbiate a WOM". Y cierra con el hashtag #AdiósClaro



En la foto, hay otro texto en el que cuestionan: "¿Tu jefe/a te maltrata?", y adicionan: "Claro que no puedes seguir permitiéndolo, mejor cámbiate a WOM y únete a una fuerza comercial imparable".



Además dicen: "No nos importa si tienes tatuajes, el pelo pintado, tu edad, o que te vistas como quieras, acá lo importantes es que puedas trabajar como te lo mereces". Cierran con la oferta de que los interesados envíen las hojas de vida por LinkedIn.



El maltrato no tiene justificación y menos en grandes compañías que deberían dar el ejemplo. Tú mereces más, así que no apoyes el bullying de ningún tipo. Mejor cámbiate a WOM. #AdiosClaro pic.twitter.com/bzDJK58SIt — WOM Colombia (@womcolombia) August 27, 2021

Lo que dice Claro

Hacia el mediodía, Claro publicó un trino aclarando lo sucedido en el video que se volvió viral.



"Frente a la situación presentada por uno de nuestros agentes comerciales en el año 2018, siempre hemos trabajado para capacitar y prevenir este tipo de situaciones y lo seguiremos haciendo de la mano de nuestros colaboradores directos y aliados", se lee en el comunicado.

Frente a la situación presentada por uno de nuestros agentes comerciales en el año 2018, siempre hemos trabajado para capacitar y prevenir este tipo de situaciones y lo seguiremos haciendo de la mano de nuestros colaboradores directos y aliados. https://t.co/05e4Dz8UeZ — Claro Colombia (@ClaroColombia) August 27, 2021

