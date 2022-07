La famosa aplicación de mensajes tiene unas reglas y al incumplirlas se corre el riesgo de que WhatsApp la suspenda. Está claro que mandar información falsa o con mensajes cuestionables o que tengan palabras muy fuertes, pueden llevar a que se le de baja a una cuenta por un tiempo o, en el peor de los casos, para siempre.

Hay que respetar sus términos de uso. En las condiciones se especifica qué se puede hacer y qué no, también los motivos por los que un usuario puede ser privado de acceder a su WhatsApp. Una causal del bloqueo o suspensión es usar aplicaciones que emulan las funciones no son la oficial.



Una causal del bloqueo o suspensión es usar aplicaciones que emulan las funciones no son la oficial. Foto: iStock

Sin embargo, se han presentado casos en los que WhatsApp ha bloqueado cuentas que no han cometido ninguna infracción o han quebrantado alguna regla de esa aplicación. En ese contexto, hay que abrir la cuenta de Gmail que tenga registrado.



Desde ahí se había un correo electrónico al soporte técnico de WhatsApp, que es support@whatsapp.com.



En el espacio del asunto se debe colocar: Suspensión temporal sin motivos de mi cuenta.

Luego se dan algunos datos personales: nombre, apellido, número de teléfono y el prefijo internacional. Además, del modelo y marca del celular. En el mensaje se debe recalcar que no existen motivos para el bloqueo de la cuenta y que no se han incumplido las reglas de WhatsApp,para luego solicitar la reactivación de la cuenta.



