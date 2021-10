Por esto podrían eliminar su cuenta de WhatsApp

Algunas veces, por cometer descuidos sin intención, las redes sociales suelen inhabilitar, suspender o cerrar las cuentas de sus usuarios. WhatsApp no es la excepción, pues sus políticas tienen ciertos parámetros que pueden llevar a las inhabilitaciones de las cuentas.



Le contamos algunas de las razones por las que esto le podría suceder.

Un primer detonante puede ser el tiempo que pase sin utilizar la aplicación. De acuerdo al centro de ayuda de WhatsApp, si se detecta que un usuario lleva más de 120 días sin utilizar la red social, es posible que haya una eliminación del usuario.



Eso incluye que se perderán conversaciones y demás contenido compartido en la aplicación de mensajería, por lo que habría que crear una cuenta nueva.



"El contenido almacenado en el dispositivo del usuario antes de la eliminación de la cuenta permanecerá allí hasta que se elimine WhatsApp del teléfono. Cuando un usuario se vuelve a registrar en WhatsApp con el mismo dispositivo, reaparece el contenido almacenado localmente", dice el centro de ayuda.



Según la página web de WhatsApp, una cuenta también puede ser suspendida temporalmente porque probablemente la persona está usando una versión de la aplicación no autorizada.



La empresa alerta que si la persona no empieza a usar la versión oficial de WhatsApp después de haber experimentado esa primera interrupción temporal, la suspensión podría convertirse en algo permanente.



"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio", se lee en la página web de la plataforma de mensajería instantánea.



Otro motivo, que seguramente es el más estricto, es cuando los usuarios incumplen con las políticas de términos y condiciones que tiene WhatsApp. Compartir películas, música o libros sin los respectivos derechos de autor puede ser justificación para que la red social los saque de su plataforma.



REDACCIÓN EL TIEMPO