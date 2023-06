WhatsApp es la aplicación de mensajería con más usuarios del mundo, por lo que es necesario tener cuidado al descargar versiones no oficiales. Estas variantes pueden comprometer sus datos personales y su seguridad.



Entre las aplicaciones que han aparecido están WhatsApp Plus, Whats App Gold, y una que ha alertado de manera especial a las autoridades, WhatsApp Pink.



WhatsApp Pink se vende como la mejor versión mejorada de WhatsApp, pero en realidad esconde un malware que puede causar múltiples afectaciones una vez instalado en su dispositivo móvil o el computador, explica el portal de tecnología ‘Xataka’.



Una vez el virus infecta el dispositivo, de manera inmediata comienza a robar información, como contraseñas de las redes sociales, claves de cuentas bancarias, archivos multimedia, entre otros.



Además esta aplicación tiene la capacidad de controlar la cámara y su micrófono, por lo que puede que lo graben en vídeo y audio sin su consentimiento.

Por ello, estas son las prácticas de seguridad que puede implementar para evitar que un virus informático afecte su computador o celular y le robe información, según el portal mencionado anteriormente.



- No haga clic por ningún motivo a los enlaces que le envían a su WhatsApp antes de confirmar que es legítimo e inofensivo.



- Evite reenviar los mensajes que ofrecen regalos gratuitos o funciones no oficiales.

- Compruebe si hay errores ortográficos en textos y mensajes.



- No lo descargue.



El riesgo más directo en el que puede verse involucrado además del robo de su información es que la compañía Meta, empresa propietaria de WhatsApp, le suspenda de manera inmediata su cuenta por estar utilizando cuentas no oficiales de esta empresa, según el portal ‘Fayer Wayer’.

Así están robando cuentas de WhatsApp. No caiga en la trampa

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

