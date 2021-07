Whatsapp suspenderá su cuenta si usa ciertas apps no autorizadas

No es un juego: Whatsapp advierte que suspenderá temporalmente la cuenta a aquellas personas que usen "aplicaciones no oficiales que son desarrolladas por terceros y violan" las condiciones de servicio de la plataforma.



Se trata de apps que prometen, por ejemplo, mover sus chats de un celular Android a un iPhone o viceversa, consideradas como "versiones no oficiales de Whatsapp", dijo la misma empresa en su blog oficial.

No olvide: Conozca al abuelo de 64 años campeón absoluto en barras y estado físico



En su advertencia Whatsapp no indica por cuánto tiempo será la suspensión temporal. Lo que señala es que a la cuenta sancionada le aparecerá un cronómetro con el tiempo de dicha suspensión.



Una vez culmina la suspensión, Whatsapp recomienda entrar a la aplicación no autorizada, hacer un respaldo del historial de chats y pasarlo a la app oficial del chat. luego de eso, el usuario debe desinstalar la app no autorizada.



No olvide: Así podrá tener tres meses gratis de Amazon Prime Video en Tigo.





Estas son las dos aplicaciones no autorizadas por las que Whatsapp comenzará a bloquear temporalmente el servicio a los usuarios:



- WhatsApp Plus. Es una aplicación para Android que promete varias 'funciones' entre esas cambiarle la apariencia a su chat, tener el mismo chat en dos teléfonos distintos, etc.



- GB WhatsApp. Otra app no autorizada que dice "modificar y sacarle mas provecho" a su chat, con funciones adicionales, mas emojis y otros.



¿Cómo se ve una cuenta de Whatsapp suspendida? Básicamente su Whatsapp quedará como si acabara de instalarlo y no le dejará ingresar con su número de teléfono. La misma empres explica el proceso y cómo recuperar el acceso a su Whatsapp.