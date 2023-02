Wattpad ha sido una de las plataformas de lectura online más grandes y con mayor acogida por los públicos jóvenes.



Esta red social de literatura permite a los usuarios tanto leer las novelas, libros y 'fanfics' de otras personas como publicar las propias.

Ficción, poesía, comedia, acción, romance, aventuras y muchos géneros más tienen cabida en la plataforma de lectura, que se convirtió en pieza clave de los clubes de fans.



Lo anterior debido a que en este sitio web, que también tiene aplicación móvil, se hacen virales, en su mayoría, escritos en los que los y las jóvenes fantasean con historias en las que los protagonistas son cantantes, actores y demás artistas.



Incluso, muchos de los libros que se han vuelto furor tras su publicación en esta red son ahora ejemplares físicos que se consiguen en cualquier librería de cada país, como es el caso de la famosa saga After.



Wattpad se creó en Canadá en 2006, y hasta el año pasado más de 90 millones de personas la utilizaban para leer y escribir.



De hecho, el portal especializado RMD publicó algunas estadísticas de interés sobre esta plataforma.



Según los datos, con corte al 8 de enero de 2023, la red fundada por Allen Lau e Ivan Yuen tenía un total de 94 millones de usuarios registrados, que pasaban 23 mil millones de minutos al mes en la interfaz de Wattpad.



Estas cifras la posicionan como una de las mayores —si no la mayor— red para compartir y consumir contenido literario, que hasta octubre de 2017 ascendían a los 400 millones de historias cargadas.



Además del número de historias que se comparten en esta red, resulta llamativa también la valoración que tiene la plataforma, que en 2018 ya era de 398 millones de dólares.



A pesar de su gran éxito, Wattpad ha sido y sigue siendo gratis para todos sus usuarios, cosa que llama la atención de los más jóvenes, pues el 90 por ciento de quienes la utilizan tienen entre 13 (que es la edad mínima) y 40 años.



Esto implica preguntarse también si los contenidos que se mueven en la plataforma son aptos para todos los públicos. La realidad es que muchas de las historias que se cargan en Wattpad son aventuras diseñadas para pequeños y grandes.



No obstante, es importante que los padres o cuidadores presten atención y realicen un acompañamiento a los niños y niñas que quieran utilizarla, pues hay algunas historias con lenguaje y tramas dirigidas a los adultos.



Actualmente, Wattpad funciona tanto en su sitio web oficial como en aplicaciones móviles para Android y ¡OS.

