ZenCardenas, el Rey de Colombia en Free Fire

David "ZenCardenas" Cárdenas, es un joven bogotano de 20 años que estudia ingeniería de sistemas en la Universidad Distrital Fancisco José de Caldas. Y según cuenta, desde siempre le ha encantado jugar videojuegos, Call of Duty, Hallo y Gears of Wars estaban dentro de sus preferidos. Así mismo, siempre disfruto del competitivo y el jugar para ganar más allá de la diversión.

ZenCárdenas fue el ganador del Torneo de Reyes de Free Fire en el que participaron cerca de 4.000 jugadores del país y que luchaban por un premio de 1.000 dólares; el segundo lugar fue para Denis "Golden" Medina quien ganó 650 dólares y el tercer puesto fue para Miguel "OZPINA" Ospina quien recibió 350 dólares.



En conversación con EL TIEMPO, Cárdenas contó cómo fue su experiencia en este torneo, cuáles son sus expectativas a futuro y algunos consejos para que los jugadores de este Battle Royale puedan mejorar su forma de jugar.



¿Cómo fue la experiencia del torneo de Reyes?

​

Fue un torneo un poco complicado, al comienzo porque solo fue una ronda, entonces si cometía el mínimo error, ya no había vuelta atrás. Cuando fui avanzando y fui cogiendo más confianza, pude ver lo que los otros van a hacer y me empecé a sentir más cómodo.



Afortunadamente en la primera ronda gané y con buenas kills. Puede pasar a la semifinal. Y allí yo decía: ‘estoy dentro de los mejores no hay que confiarse sé que lo puedo lograr y lo puede hacer jugar con calma jugar como siempre lo hago’.

La primera partida casi no hice nada porque estaba nervioso, pero estaba tratando de calmarme.



En la segunda dije, bueno luchemos por el top, entonces aguanté, pero sin quedarme atrás, había un premio de 1.000 dólares y para mí, que no soy profesional, era muy difícil conseguir todo ese dinero y menos por un juego.



En la la tercera y la cuarta partida cogí confianza, no les gané, en las cuatro partidas, tres quedé en segundo lugar y pensaba, tan cerca pero tan lejos, pero al final logré el objetivo y estoy feliz por eso.



¿Cuál fue su estrategia durante las partidas, ¿que se le pasaba por la cabeza?



Primero, vi desde el avión quienes caían cerca. Antes de la partida yo enviaba mensajes para ver quiénes respondían en la sala de juegos y ahí les miraba la ropa, así podía los distinguir.



Por lo menos a Golden (jugador que quedó en segundo lugar) ya lo tenía fichado. Habían excelentes jugadores y dije van a poner mucha resistencia, pero no sé qué les pasó ese día pero la verdad pensaba que iban a jugar muy bien. No se desmerita el esfuerzo que hicieron pero sé que pudieron dar más de lo que ellos dan.



¿Como estilo de juegos fuera del torneo?



yo soy un poco estratega, no es que sea campero, pero sí digamos que cuando estoy fuera de zona aguanto, pero también apenas llego a la zona, tampoco pierdo la cabeza. Si la zona está al norte y yo estoy al sur tampoco no me voy sin precauciones.



Ya en torneos si hay que jugar un poco más con estrategia, con más confianza y seguridad, pero en general así cuando voy a jugar clasificatoria prácticamente voy con toda al frente, pero con un poco estrategia.



Y… ¿cómo fue el proceso para entrar que si le pasaba por la cabeza antes de empezar el torneo?



Yo me enteré del torneo gracias al líder del clan, Zensoto. Yo dije, bueno me voy a escribir porque no pierdo nada. Al entrar me fijé que había gente no tan conocida que digamos pero también vi jugadores competitivos, entonces decía, si ellos pasan de ronda esto va a estar muy reñido, porque anteriormente yo ya había estado en torneos no tan importantes como el de Reyes de Colombia, pero si en torneos de clanes reconocidos y me los había topado no así cara a cara.



¿Cuál fue el momento más tensión en todas las partidas?



La cuarta partida de la final, sin lugar a dudas, porque yo veía que Golden estaba cerca de mí y no sabía los puntos. Yo me desconecté de todo, solo active los datos para el juegos, estaba encerrado en mi cuarto tratando de calmarme, yo veía que Golden hacía buenas kills, pero a mí me había ido bien en las otras partidas, en esa última quedé de cuarto, pero gané. No me lo creía, duré dos horas sin creerlo.



Y... ¿qué le dijeron en la casa?



Eso fue un chistoso porque cuando gané yo no dije nada. Al día siguiente mi yo subí una foto a Instagram y mi hermano lo vio y le contó a toda mi familia. Todos me felicitaron, dijeron bien, tantas desveladas, tantas regañadas por jugar, por fin valieron la pena (risas). Después de eso le conté a mi papá mi papá y al principio me dijo que no me creía. Y me dijo, ¿enserio le van a pagar 4 millones?, ellos me apoyan con tal de que yo haga algo.



¿Hace cuánto juega?



Juego FreeFire hace aproximadamente tres años, empecé como en noviembre de 2018. Al principio no jugaba mucho, tal vez una o dos horas con mis amigos. Después me metí de lleno con el estilo competitivo y cuando llegaron las clasificatorias dije, esto me gusta.



Cuando tenía 13 o 14 años a mí me gusta mucho jugar en competitivo, por ejemplo, yo antes tenía un Xbox 360 y me gusta jugar mucho competitivo Halo, Gears of Wars y Call of Duty. Era divertido uno le cogía cierto cariño a jugar en serio, y aparte del juegos, podía aprender nueva estrategia y muchas cosas.



¿Qué tanta vitrina cree que le pudo haber dado el haber ganado este torneo en el ámbito competitivo?



Claro, un torneo de tanta magnitud como lo es el Torneo de Reyes de FreeFire da mucha visibilidad, que la propia página oficial de Instagram del juego diga que uno es el ganador es muy importante. Ahora hay que esperar que se me abra más puertas porque esto sería solo el comienzo.



¿Usted qué espera futuro que quiera futuro?



Si se me da la oportunidad, ser fichado por un equipo profesional o armar un equipo propio, pero esto es un poco incierto, todavía me falta mucha ‘cancha’, pero sí me gustaría por lo menos empezar ya con un equipo competitivo o ser reconocido por la comunidad.



Esperar que las puertas se abran, yo estoy abierto a todo. Por el momento juego solo por diversión y a veces en competitivo, voy a esperar para ver qué es lo que tiene para mí Free Fire más adelante.



¿Qué Consejo le daría usted a la gente para que pueda mejorar en el juego?



Esto se trata de práctica, uno no se hace buen jugador de la noche a la mañana. Hay que practicar y ser constante con el juego; no se trata de dedicarle toda la vida al juego, porque eso también es malo, pero si hay que tomar un momento al día para jugar, se puede tener buen nivel, pero sin enviciarse. Así mismo, hay que estudiar, hay que ser alguien aparte del juego en la vida.



Por otro lado, también es importante ponerles cuidado a las estrategias para mejorar en el juego. Jugar calmado, con mente fría, ya sea defendiendo adaptarse al modo de juego de los demás, porque hay diferentes tipos de jugadores, dependiendo eso va cogiéndole el tiro y poco a poco le va recolectando ciertos frutos de mejoría.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET