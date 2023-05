'Tears of Kingdom', la secuela de 'Breath of the Wild', llega Nintendo Switch para convertirse en el videojuego más grande de la saga, que revolucionará todo aquello que ha hecho a 'Legend of Zelda' un videojuego único.



Han pasado seis años de desarrollo para crear un videojuego a la altura de la última versión, que revolucionó el universo de este mítico personaje.

(Le puede servir: ¿Le gustan los videojuegos online? Estos son los géneros que existen).

'The Zelda: Tears of Kindongm' es más grande en diseño e historia que su predecesor, según varios portales especializados en videojuegos.



De acuerdo con el tráiler que se conoce de esta nueva versión, Link y Zelda, los personajes principales, tomarán caminos distintos.



Los internautas han destacado que en al inicio se puede aprender qué habilidades tiene el personaje y a fusionar elementos, además de encontrar los primeros santuarios.



La 'ultramano' permite mover objetos como el imán de 'Breath of the Wild', sobre todo para la mezcla de elementos de todo tipo.

(Le puede ayudar: 'The Legend of Zelda' tiene su propio filtro en Instagram

De acuerdo con el portal especializado 'MeriStation', estos son algunos puntos claves de 'Tears of Kingdom'.



1. Desbordante de creatividad a nivel de mecánicas, posibilidades y diseño;

es un no parar de ideas aplicadas al juego.



2. Todo lo referente a la trama principal: historia, personajes y tareas a realizar.



3. El diseño de santuarios y mazmorras mejora todo lo visto en su predecesor.



4. El trabajo en las misiones secundarias es el mejor de la saga en más de 20 años.



5. Un mundo gigantesco, más denso que nunca y con nuevos lugares impactantes.



6. El placer de entrar a jugar sin hacer nada en especial y disfrutar intentando poner al límite las físicas y reglas del juego.



7. A nivel sonoro y artístico, el juego es cautivador (también por su buen doblaje al castellano).

¿Se puede vivir de los videojuegos?

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Quién creó los videojuegos? Esta es la historia de Willy Higinbotham

¿Cuál fue el primer juego multijugador online?

¿Cuáles son los mejores juegos 'play to gain' de este 2023?