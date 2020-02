Ya es una realidad, el primer estadio de e-sports en Latinoamérica

A partir del increíble auge de los videojuegos en el mundo y el crecimiento desmesurado de usuarios de League of Legends (LOL), se inauguró el primer estadio dedicado únicamente para e -sports en Ciudad de México, México.



Su nombre es: HyperX ARENA Esports Stadium y tiene capacidad para 100 personas. Este espacio fue construido gracias al diseño y trabajo en equipo de Riot Games- empresa desarrolladora de LOL-, TV Azteca, Cinemex y HyperX -una reconocida empresa de tecnología especializada en videojuegos-.

La arena abrirá sus puertas al público el sábado 15 de febrero en el inicio de la Liga Latinoamerica (LLA) de League of Legends.

Raúl Fernández, gerente de Riot Games para Latinoamérica dijo que el acuerdo que hizo su empresa con TV Azteca, Areta The Place to Play (un importante gaming center del país) y Cinemex: "es un gran paso para el crecimiento de este deporte. Ahora nuestra comunidad mexicana podrá acceder a un espacio físico para ver cada partida da la LLA de League of Legends".

Además comentó que "La alianza con TV Azteca (Canal mexicano) representa otro canal de comunicación con audiencia que exige cada vez más contenido de alta calidad con el que Riot Games tiene un compromiso".

Por su parte, Pablo Meneses, Gerente de Desarrollo de Negocios de HyperX para México señaló que es un orgullo celebrar la inauguración del HyperX ARENA Esports Stadium, ya que los deportes electrónicos cada vez toman mayor fuerza a nivel mundial".

