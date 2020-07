Evento Xbox Series X: ¿Cómo y dónde verlo? se presentará Halo Infinite

A las 11 a.m. (hora colombiana), Microsoft realizará su evento de presentación para la nueva Xbox Series X. Para esta conferencia virtual, la compañía presentará los títulos hechos por sus estudios. Y para todos los fanáticos de la saga Halo; ya se confirmó la presencia del Halo Infinite, tal vez, el lanzamiento estrella de la marca para su nueva generación de consolas.



Aquí puede ver la transmisión en vivo:

El evento contará con una presentación previa de Geoff Keighley. A la fecha, los fanáticos de la marca han expresado por redes sociales que están ansiosos de conocer las novedades de los 15 estudios que posee la compañía y de los títulos que acompañarán la Xbox.

Otro de los títulos que generan expectativa por su posible salida es Fable, después de que en Twitter, Microsoft creara una cuenta de Twitter llamada @Fable y queda la expectativa de lo que podría ser su regreso en el evento de julio.



Por otro lado, se espera también que se muestre cómo se van a adaptar juegos que ya salieron al nuevo hardware de la Series X. La compañía tecnológica ya anunció que los equipos de Xbox Game Studios de la compañía revelarán nuevos aspectos en jugabilidad, optimización de títulos conocidos y algunos lanzamientos.



Recuerde seguir la cuenta oficial de EL TIEMPO en Twitch y todas las redes sociales para no perderse ningún detalle de las novedades de la nueva consola de Microsoft, así como todo el contenido sobre videojuegos.



Horarios:



España: 6:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Panamá: 11:00 a.m.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET