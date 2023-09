La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos está desenterrando noticias sobre el futuro de Microsoft y sus dispositivos de juego hasta 2023, mientras investiga la adquisición de Activision Blizzard por parte de la empresa tecnológica.



En un conjunto de documentos compartidos recientemente, aparece un emocionante proyecto en manos de Microsoft, bajo el nombre en clave 'Brooklin', que promete darle un giro espectacular a su actual videoconsola de nueva generación, Xbox Series X.



La nueva Xbox Series X, que se filtró en estos documentos, presenta un intrigante rediseño: mantendría el característico color negro y la forma de torre de su predecesora, pero adoptaría un diseño cilíndrico y sorprendentemente, sin unidad de disco.



Esta decisión la convertiría en una consola exclusivamente para juegos digitales, pero con una capacidad de almacenamiento impresionante de 2TB. Además, para mantenerse al día con la tecnología, incluiría un puerto USB-C frontal y conectividad WiFi6E.



Lo más sorprendente es que esta emocionante Xbox Series X Brooklin tiene un precio sugerido de 499 dólares, ofreciendo a los amantes de los videojuegos una experiencia de juego completamente nueva. Pero eso no es todo.

Estas son las tres consolas de última generación de Xbox.

Microsoft no se detiene ahí, ya que está preparando otro as bajo la manga: una versión más asequible de la Xbox Series X, conocida internamente como 'Ellenwood'. Esta versión contaría con 1TB de capacidad y tendría un precio irresistible de 299 dólares.



Ambas videoconsolas, Brooklin y Ellenwood, se espera que hagan su gran debut a finales de junio o principios de julio, justo a tiempo para el cambio al año fiscal 2025 de la compañía.



Pero eso no es todo lo que Microsoft tiene en mente para los entusiastas del juego. La empresa también tiene en proceso un nuevo controlador "más inmersivo" con el nombre interno 'Sebille'.



Este mando ofrecerá una experiencia de juego en la nube sin precedentes, gracias a su conectividad Bluetooth 5.2, acelerómetro y respuestas hápticas.



Está claro que Microsoft está decidida a llevar la experiencia de juego a un nivel completamente nuevo en los próximos años.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

