La Xbox Series X será más pequeña que una nevera, dice Microsoft

Hace ya algunos meses en que Microsoft presentó lo que sera su nueva consola para este año. Sin lugar a dudas, el tamaño y forma de la Xbox Series X dieron mucho de que hablar. Incluso la llegaron a comparar con una nevera por sus dimensiones. Sin embargo, desde la cuenta de Xbox subieron una foto en la que comparaban ambos dispositivos.



En la foto, se puede ver una nevera convencional y al lado la Series X cada una tiene las medidas reales y se comparan sus dimensiones. Y es que el diseño rectangular si le hacía asemejarse y más cuando está en posición vertical. Además, la unidad de disco se parece mucho a la manija de una puerta.



Estas son las dimensiones que Microsoft presentó en su tuit. La Xbox Series X medirá 30 centímetros de alto, 15 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho. Un tamaño bastante similar al de la PS4 que mide 30,5 centímetros de largo por 27,5 centímetros de alto.

Foto: Xbox

Por otro lado, hoy Microsoft desveló en un detallado artículo en su blog oficial nuevas especificaciones de hardware que hará parte de la potente Xbox Series X. Hace algunas semanas ya se había revelado los 12 TFLOPS de potencia gráfica de la consola, pero ahora se sabe que contará también con una CPU octa-core y una memoria GDDR6 de 16 GB.



Aunque Jason Ronald, Director de Gestión de Producto en la Serie X de Xbox, dijo que la consola tendrá una mejora "increíble en gráficos", también es enfático en que "no creemos que esta generación se defina solo por gráficos o resolución ". Pero, tendrá el doble de potencia que una Xbox One X y más de ocho veces la de una Xbox One original.



Con este rendimiento se presenta un salto generacional en potencia de procesamiento y gráficos con "técnicas de vanguardia que dan como resultado velocidades de cuadros más altas, mundos de juego más grandes y sofisticados, y una experiencia inmersiva diferente a todo lo que se ve en los juegos de consola", precisó en su momento Phil Spencer, jefe de Xbox.

Foto: Xbox

Asimismo, tendrá DirectX Raytracing acelerado por hardware, con el que la marca asegura que se podrá esperar entornos más dinámicos y realistas y que es el primero para juegos de consola. Esto significa iluminación real, reflejos precisos y acústica realista en tiempo real mientras exploras el mundo del juego.



En cuanto a mayor velocidad, la próxima generación de consolas, además de tener un mejor rendimiento, también estará definida por más juegos y menos esperas. Por esto, según dicen, con el Almacenamiento SSD de próxima generación, se mejoran muchos de los aspectos de los juegos.



También, tras una asociación con el foro HDMI y algunos fabricantes de televisores, Xbox, presenta en su nueva consola el Modo de baja latencia automática (ALLM) y la Frecuencia de actualización variable (VRR). "ALLM permite que Xbox One y Xbox Series X configuren automáticamente la pantalla conectada en su modo de latencia más bajo. VRR sincroniza la frecuencia de actualización de la pantalla con la frecuencia de fotogramas del juego, manteniendo imágenes suaves y sin rasgaduras".

