Comienza la nueva guerra de consolas, más pareja que nunca

¡La nueva generación de consolas ya está aquí! Después de 7 años del lanzamiento de la Xbox One de Microsoft y la PlayStation 4 de Sony, la guerra de consolas sigue, esta vez con las Xbox Series S y Series X y la PlayStation 5. Según han insinuado estas dos marcas, sus nuevas consolas traerán una revolución en la forma como se juega y una oportunidad enorme para que desarrolladores creen verdaderas obras de arte en esta industria que, conforme a datos de la consultora NewZoo, moverá más de 159.000 millones de dólares en 2020. Pero ¿cuál debería comprar?

Según una encuesta realizada por Baird Equity Research a 1.000 personas, un tercio afirmó tener intenciones de comprar una consola de nueva generación para finales del 2020. Del total, el 18 por ciento dijo que compraría una PlayStation 5, mientras que el 13 por ciento afirmó que preferiría una Xbox Series X. Tales resultados evidencian un panorama bastante parejo, diferente a lo sucedido con la antigua generación, en la que Play-Station se llevó a Microsoft por millones de dispositivos vendidos.



No obstante, hay diversos factores que pueden llevar a un usuario a comprar una u otra; algunos más personales y otros más técnicos o de gustos a la hora de jugar. Ya sea que sus amigos jueguen todos en una de estas o que su juego o franquicia favorita se encuentre allá o acá, pero para aquellos que quieren optar por una consola para divertirse, a continuación les contamos qué tiene cada consola y cuáles son los puntos en los que se destacan.



En cuanto a hardware, no hay duda de que son mucho más potentes que sus predecesoras y tampoco de que para los próximos años las diferentes empresas desarrolladoras lograrán sacar todo el jugo para saber de lo que son realmente capaces. Así cómo por décadas han ido evolucionando los gráficos de los juegos, la nueva generación presenta un panorama muy alentador.



La Xbox Series X es cuatro veces más potente en procesamiento que su antecesora y tiene un poco más de músculo interior que la Ps5. Foto: Charly Triballeau. AFP

Mayor potencia

En rendimiento hay una ganadora, por lo menos sobre el papel y con números en mano. Se trata de la Xbox Series X. Eso sí, tanto la PS5 como la Series X y Series S están construidas con la microarquitectura Zen 2 de AMD con velocidades similares. Por otro lado, en cuanto al procesamiento gráfico, la Series X domina con sus 12 TFLOPS (billones de operaciones de coma flotante por segundo), esta unidad suele utilizarse para medir los cálculos matemáticos que puede hacer por segundo una CPU y GPU. La PlayStation 5 alcanza los 10,28 TFLOPS, mientras que la Series S se queda un poco corta con 4 TFLOPS.



Para que entienda esto, las actuales consolas de estas dos compañías, la PS4 Pro y la Xbox One X, tienen 4,2 TFLOPS y 6 TFLOPS, respectivamente, así que la diferencia con las nuevas es de más del doble, y aunque entre 10,28 y 12 TFLOPS no haya una diferencia palpable, sí, es más potente, pero esto no es perceptible en la experiencia de uso.



Algo que sí se siente y en lo que estas nuevas consolas resaltan es su velocidad de carga y lo fluidas que se sienten sus interfaces y juegos. Con memorias SSD, las velocidades de carga y de inicio de los juegos son hasta cinco veces más rápidas. Las tres son rápidas, pero destaca la PS5 por serlo un poco más, aunque existe un aspecto muy importante para tener en cuenta: la capacidad de almacenamiento. Mientras que la PS5 incorpora 825 GB y la Series S 512 GB, la Series X llega con 1 TB, que, además, se puede expandir con memorias extraíbles, eso sí, tenga en cuenta que estos extras serán costosos.



Los ejemplares disponibles para pedidos anticipados se han agotado en un tiempo récord y los analistas predicen que será muy difícil conseguir una nueva consola antes de 2021. Foto: Kimimasa Mayama. EFE

El diseño cuenta

En diseño también es importante no solo por lo estético, sino también por la capacidad que tienen para disipar el calor, un problema constante de las consolas, y evitar sonidos incómodos de los ventiladores al estar jugando. La PlayStation 5 es más grande de lo que estaban acostumbrados los usuarios. Sus dimensiones son 39 cm × 10,9 cm × 26 cm y pesa 4,5 kg ; mientras que la Series X pesa 4,45 Kg y mide 30,1 cm × 15,1 cm × 15,1 cm.



Las consolas de Xbox son totalmente rectangulares y, como se bromeó en su momento, tienen forma similar a una nevera, lo que permite que sea muy estable en posición vertical y horizontal. En cuanto a la PS5, con un diseño más ancho en la parte inferior, pero bastante moderno y sobre todo diferente, tiene algunos problemas de estabilidad debido a que debemos poner una base atornillada, ya sea para que se coloque horizontal o verticalmente.



En ruido y temperatura, ambas consolas se diseñaron teniendo en mente la refrigeración y la eficiencia energética. El diseño de la Series X permite que el calor se transporte desde la base y salga por la parte posterior, en la rejilla de ventilación. Según pruebas, la temperatura varía desde los 30 hasta los 60 grados, dependiendo de la zona, y su ventilador es muy silencioso.



En la PS5, la circulación del aire también es óptima y el ventilador, también silencioso; a diferencia de la PS4, se necesita de un uso exigente de más de 5 horas para que se escuche el sistema de refrigeración.



En cuanto a controles, también se encuentran parejos. Aunque para esta generación, el nuevo dualsense (de la PlayStation) ofrece un diseño totalmente nuevo con funciones que lo hacen mucho más ergonómico y con una vibración háptica que replica diferentes sensaciones al estar jugando; por ejemplo, se siente diferente al caminar por arena o por hielo, así como se siente diferente una pistola que un francotirador al jugar un shooter. Por su parte, el nuevo control de Xbox emula el de su predecesor, que estaba muy bien, pero no presenta mayores novedades.



Nuevos servicios

En este apartado Xbox le está llevando la delantera a PlayStation con la adquisición de estudios de desarrolladores importantes y todo un catálogo formado para que, por un pago de suscripción, sus usuarios puedan acceder a más de 100 juegos del catálogo de Xbox, Xbox 360, Xbox One y Series X, así como lanzamientos al instante en que salen por el mismo precio.



En cuanto a PlayStation, hace algunos meses presentaron su servicio de PlayStation Plus Collection, con el que ofrecen un buen catálogo de juegos triple A como God of War, Mortal Kombat X o Call of Duty: Black Ops 3; sin embargo, a diferencia de Xbox, no ofrecen lanzamientos en este servicio.



Xbox anunció hace algunas semanas la adquisición de Bethesda, el estudio creador de las populares sagas Doom, Wolfenstein y The Elder Scrolls, un golpe sobre la mesa en el tema de exclusividad. Además, introdujeron el servicio EA Play a su Game Pass sin costo adicional, con el que se podrá acceder a más de 60 juegos de esta empresa.



Por otro lado, desde Microsoft también se viene gestionando su servicio en la nube con el proyecto XCloud, que permitirá jugar sin necesidad de tener una consola y directamente una conexión a internet, en lo que las marcas prometen será el futuro de los videojuegos.



Con estos dos lanzamientos de consolas se inicia una nueva generación que promete todo un océano de posibilidades, gráficos más realistas, mundos más grandes y abiertos, así como muchas más posibilidades, con más poder gráfico y con las marcas volcadas en ofrecer los mejores servicios a los usuarios. Así que tenga en cuenta cuál de estas le puede dar más beneficios y con cuál puede divertirse más.

