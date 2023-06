El pasado 11 de junio, luego del Xbox Games Showcase y Starfield Direct, la compañía realizó un conversatorio titulado 'What’s Next for Gaming'. Allí, presentaron el futuro prometedor tanto para los jugadores como para los creadores de juegos.



El evento contó con la participación de destacadas figuras de Xbox, como el Jefe de la compañía, Phil Spencer, la Jefa de la Experiencia de Creación de Xbox, Sarah Bond, el Jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, y el Director de Juegos en Bethesda Game Studios, Todd Howard. Juntos, discutieron el emocionante futuro de los juegos en Microsoft.

Uno de los logros más destacados mencionados durante el 'What’s Next for Gaming' fue el impresionante crecimiento de Xbox en términos de usuarios activos mensuales y dispositivos activos mensuales. Además, se destacó que durante el último trimestre hubo un aumento del 46% en el número de personas que juegan juegos de PC en Game Pass en comparación con el año anterior. Estos números reflejan el crecimiento continuo de Game Pass, cuyos ingresos por suscripciones alcanzaron casi $1 mil millones el último trimestre.



Xbox tiene una visión clara para el futuro, que incluye el crecimiento no solo de su propio negocio, sino de toda la industria en general. Para lograrlo, los voceros señalaron que se enfocarán en la creación de juegos innovadores, la atracción de creadores para que desarrollen sus proyectos en la plataforma de Xbox y la apertura de los juegos a todos los jugadores, sin importar su ubicación en el mundo.



Sin lugar a dudas, uno de los anuncios más emocionantes en el Xbox Games Showcase fue Starfield, un juego que estará disponible en Xbox Series X|S, PC y Steam. Además, Starfield estará disponible en Game Pass desde el primer día en Xbox, PC y Cloud. Al respecto, los panelistas señalaron que esperan que Starfield se convierta en el título más jugado de Bethesda Game Studios.



Durante el 'What’s Next for Gaming', también se destacó el apoyo a los creadores de todos los tamaños. Xbox tiene programas como ID@Xbox, que ha pagado más de $4 mil millones a más de 5,000 creadores en más de 100 países. Además, hablaron del nuevo Developer Acceleration Program, que está ayudando a financiar proyectos de desarrolladores subrepresentados, con 30 proyectos ya financiados y 250 más en contacto con el programa.

Otro anuncio importante, de boca de Sarah Bond, fue la expansión de PC Game Pass a 46 nuevos mercados, para un total de 86 países con el servicio. Según explicó, esto permite a los desarrolladores de juegos llegar a millones de personas en nuevos países. Actualmente, hay más de 5,000 juegos en desarrollo para Xbox provenientes de desarrolladores de 100 países, lo que marca, en sus palabras, un hito en la historia de Xbox.



Por otro lado Phil Spencer dio una actualización sobre la disponibilidad de las consolas Xbox. Anunció que los problemas de la cadena de suministro se han aliviado y que la Xbox Series X ahora es más fácil de encontrar que nunca. Además, señaló que la Xbox Series S ofrece una opción más asequible para aquellos que desean ingresar a la próxima generación de juegos. De igual forma resaltó a la nueva versión de la consola con 1 TB de espacio de almacenamiento, perfecta para aquellos que desean tener una biblioteca más completa instalada.



Por último, se mencionó que se está trabajando en una nueva interfaz para hacer que la experiencia de juego en las consola Xbox sea más rápida y fácil de usar. Después de meses de pruebas y comentarios de los usuarios, se lanzará una nueva interfaz centrada en la capacidad de descubrimiento en los próximos meses.