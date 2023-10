Xbox Partner Preview: todos los anuncios y tráilers

El Xbox Partner Preview, que se transmitió por las redes sociales de Xbox, se enfocó en gran parte en los socios externos, como Ryu Ga Gotoku Studio, Remedy Entertainment, Studio Wildcard y muchos otros, y se presentaron casi 30 minutos de avances y nuevas imágenes de juegos.

"En la transmisión de hoy, revelamos el primer vistazo del próximo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, mostramos la nueva actividad de la isla Dondoko para Like a Dragon: Infinite Wealth y estuvimos encantados de mostrar las primeras imágenes del juego del próximo Ark: ¡La supervivencia ascendió!", escribió en el blog de Xbox Mike Nelson, editor de Xbox Wire.



Estos fueron los anuncios

Se tuvo el primer vistazo al motor del próximo 'Metal Gear Solid: Snake Eater', el cual está impulsado por Unreal Engine 5. El video presentó una espesa vegetación, una variedad de animales depredadores con un alto nivel de detalle y entornos igualmente detallados que constituirán la atmósfera de este impresionante remake.

Por otra parte, antes de su lanzamiento en Xbox Series X|S y Windows el 27 de octubre de 2023, Remedy mostró su emocionante tráiler de lanzamiento de Alan Wake 2



Además, se pudo disfrutar de una jugabilidad completamente nueva en la que el personaje Saga se enfrenta a un nuevo y aterrador enemigo.

El altamente anticipado remake de 'Ark: Survival' Ascended hizo su aparición, exhibiendo el significativo esfuerzo invertido en esta evolución de próxima generación. Presentó modificaciones multiplataforma, entornos altamente detallados de apariencia realista y asombrosos dinosaurios, todo ello aprovechando la potencia de Unreal Engine 5.

Este es uno de los juegos más esperados. Foto: Xbox

En la vista previa para socios de Xbox de hoy, Ryu Ga Gotoku Studio ofreció una mirada exclusiva a una de las principales actividades secundarias disponibles en el próximo juego 'Like a Dragon: Infinite Wealth'.



En esta, los jugadores podrán poner a Kasuga a trabajar administrando su propio rincón de paraíso en la isla Dondoko. 'Like a Dragon: Infinite Wealth' está programado para su lanzamiento en Xbox Series X|S y Windows el 26 de enero de 2024.

The Chinese Room (conocidos por títulos como 'Amnesia: A Machine for Pigs' y 'Dear Esther') presentó nuevas imágenes de juego de su próximo título de terror narrativo, 'Still Wakes the Deep'.



En estas imágenes, se pudo observar por primera vez la plataforma petrolera Beira D, la cual se derrumba lentamente mientras el personaje jugador se enfrenta a una serie de encuentros sumamente peligrosos, incluyendo un breve vistazo a la entidad sobrenatural en la estación.

'Manor Lords' proporcionó una descripción minuciosa del juego que aborda cómo un jugador puede establecer su propia ciudad medieval y, posteriormente, reunir a los habitantes para defender su territorio o conquistar a los vecinos.



El juego se encuentra programado para su lanzamiento en Game Preview para Windows y estará disponible a través de PC Game Pass a partir del 26 de abril de 2024.

FuturLab y Thunderful presentaron su último juego, 'Ikaro: Will Not Die', una emocionante aventura de acción con elementos rogue-lite que se desarrolla en una futurista instalación de neón.

Infuse Studio ha anunciado y ofrecido un primer adelanto de su próximo título, 'Spirit of the North 2', una sorprendente secuela de su juego de aventuras original.



En esta entrega, los jugadores asumen el control de un nuevo zorro acompañado de un inédito compañero volador que los acompañará en esta emocionante aventura. Estén atentos, ya que 'Spirit of the North 2' llegará próximamente a Xbox Series X|S.

Teyon presentó nuevas imágenes de juego, ofreciendo una nueva visión de la batalla contra el formidable ED-209 en su próximo título, 'RoboCop: Rogue City'.



Este juego está programado para su lanzamiento el 2 de noviembre en Xbox Series X|S. Según lo observado, parece ser una representación fiel del clásico RoboCop que es ampliamente conocido y apreciado.

El equipo responsable del encantador juego 'Dungeons of Hinterberg' presentó una nueva jugabilidad que ofrece una visión de la vida cotidiana de Luisa, los desafíos que podría afrontar en sus aventuras y las personas que podría encontrarse en su camino.



Este título estará disponible en Xbox Series X|S a través de Game Pass en el año 2024.

Embark Studios dio a conocer un emocionante vistazo lleno de acción a su próximo juego de disparos competitivo por equipos, 'The Finals'.



Este juego gratuito se enfoca en arenas virtuales con una física de destrucción visualmente impresionante, lo que promete convertir cada partida en un espectáculo imperdible. Para obtener más detalles, estén atentos el próximo año, ya que la beta cerrada comenzará para Xbox el 26 de octubre.



*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Xbox y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

