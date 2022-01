Los fanáticos de Xbox recibieron la triste noticia de que la consola Xbox One ya no se volverá a fabricar. En un comunicado enviado a ‘The Verge’, un sitio multimedia estadounidense de noticias tecnológicas, confirmaron que Microsoft finalizó la producción de estos aparatos a finales del 2020.



La noticia se dio a conocer al tiempo con el lanzamiento de sus consolas de nueva generación: la Xbox Series X y Xbox Series S.

“Para centrarnos en la producción de Xbox Series X|S, detuvimos la producción de todas las consolas Xbox One para fines de 2020”, según afirmó Cindy Walker, directora senior de marketing de productos de la consola Xbox, en un comunicado a ‘The Verge’



Microsoft dejó compartir sus estadísticas de ventas en 2015, pero los analistas Niko Partners y Daniel Ahmad afirman que se vendieron alrededor de 56 millones de Xbox One, menos de la mitad de las consolas de PS4.



(Además: JBL presenta sus novedades en audífonos y altavoces para el 2022 en el CES).

La consola desarrollada por Microsoft soportaba juegos en 4K. Foto: Xbox

La oferta es en realidad tan grande como siempre FACEBOOK

Cabe la pena mencionar que con la postura de no volver hacer las Xbox One, se le está apostando todo a las nuevas Xbox X y S.



Contrasta además con Sony que había finalizado la producción de la PS4, pero, al ver que tenían dificultades en cumplir con la demanda de PS5, la volvió a fabricar.



(Puede leer: A falta de PS5 en el mercado, Sony aumentará producción de PlayStation 4).



Hasta el momento, las nuevas consolas de Microsoft han sido bien aceptadas en el mercado. Phil Spencer, el máximo responsable de la división de Xbox, comentó: “La oferta es en realidad tan grande como siempre. Es que la demanda está superando la oferta para todos nosotros”.



Hoy en día se puede conseguir la nueva consola Xbox S a un valor de $299 dólares (aproximadamente 1,2 millones de pesos). En el momento está disponible tanto en Amazon en el Reino Unido como en Best Buy en los Estados Unidos.



En Colombia se puede conseguir en almacenes de cadena por un valor aproximado de 1,4 millones de pesos.



(Siga leyendo: CES 2022: Intel presenta sus avances en computadores, gráficos y vehículos).

La Xbox Series X y S son las recientes apuestas de la compañía. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Además, Spencer comentó a ‘The Verge’ que la compañía había construido más consolas Serie X que Series S, pero que finalmente la Serie S ganaría, ya que su costo es más bajo.

