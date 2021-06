Xbox estrenará al menos un juego al mes en lo que queda del 2021

Durante su presentación en el E3, Xbox reveló 30 nuevos juegos, de los cuales 27 llegarán a Gamepass en el día de su lanzamiento. A continuación, este es el cronograma de lanzamientos de la compañía.

Juegos que llegarán este año a Gamepass

-Microsoft Flight Simulator (juego en la nube, Xbox Series X|S) – 27 de julio

-Hades (PC, juego en la nube y consola) – 21 de agosto

-Among Us (juego en la nube y consola) – 2021

Juegos que llegarán en el día de su lanzamiento este año

-Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, juego en la nube y consola) – 22 de junio

-The Ascent (PC, juego en la nube y consola) – 29 de julio

-Twelve Minutes (PC, juego en la nube y consola) – 19 de agosto

-Psychonauts 2 (PC, juego en la nube y consola) – 25 de agosto

-Aragami 2 (PC, juego en la nube y consola) – 17 de septiembre

-Sable (PC, juego en la nube y consola) – 23 de septiembre

-Scorn (PC, juego en la nube y Xbox Series X|S) – otoño de 2021

-Anacrusis (PC, juego en la nube y consola) – otoño de 2021

-Back 4 Blood (PC, juego en la nube y consola) – 12 de octubre

-Age of Empires IV (PC) – 28 de octubre

-Forza Horizon 5 (PC, juego en la nube y consola) – 9 de noviembre

-Shredders (PC, juego en la nube y consola) – 2021 de diciembre

-Halo Infinite (PC, juego en la nube y consola) – Holiday 2021

-Hello Neighbor 2 (PC, juego en la nube y consola) – 2021

-The Gunk (PC, juego en la nube y consola) – 2021

Juegos que llegarán próximamente desde el día de su lanzamiento

-A Plague Tale: Outburst

-Atomic Heart

-Redfall

-Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

-Eiyuden Chronicle Rising

-Contraband

-Party Animals

-Replaced

-Slime Rancher 2

-Somerville

-Stalker 2

-Starfield

-Outer Worlds 2



