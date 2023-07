En un comunicado reciente, Xbox ha anunciado que introducirá Xbox Game Pass Core a partir del 14 de septiembre. Este nuevo servicio será una evolución de Xbox Live Gold, proporcionando acceso a la red multijugador, un catálogo de más de 25 juegos y ofertas exclusivas para miembros por $9.99 dólares al mes.



Durante más de dos décadas, Xbox Live ha permitido a los jugadores de todo el mundo conectarse y experimentar los juegos multijugador en línea. En 2017, Xbox presentó Game Pass, ofreciendo acceso a una biblioteca seleccionada de juegos. Ahora, Game Pass Core une el juego en línea y Game Pass en una nueva oferta para jugadores de todo el mundo.

Como parte de esta evolución, Xbox ha anunciado también el fin de Games with Gold. En lugar de continuar con este programa, Xbox ha optado por incorporar títulos selectos de su biblioteca de Game Pass para hacer la oferta más atractiva.



La colección de lanzamiento incluirá más de 25 títulos de Xbox Game Studios, Bethesda y socios de contenido, con algo para todos los jugadores de Xbox Series X|S y Xbox One.



Algunos de los títulos confirmados para el lanzamiento incluyen Among Us, DOOM Eternal, Fallout 4 y 76, y Forza Horizon 4. La compañía ha señalado que espera agregar nuevos títulos dos a tres veces al año.

¿Qué pasará si tengo Xbox Live Gold después del 14 de septiembre?

Para los miembros actuales de Xbox Live Gold, su membresía se convertirá automáticamente en una membresía de Game Pass Core el 14 de septiembre, con el precio de suscripción que se mantiene igual.



Los descuentos y ofertas para miembros también serán parte de Game Pass Core. Aunque Games with Gold desaparecerá el 1 de septiembre, los jugadores conservarán el acceso a cualquier juego de Xbox One que hayan canjeado previamente a través de este mecanismo, siempre que continúen siendo miembros de Game Pass Core o Game Pass Ultimate.



Asimismo, cualquier juego de Xbox 360 canjeado a través de Games with Gold en el pasado permanecerá en la biblioteca del jugador, independientemente del estado de la suscripción.*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Xbox Wire, y contó con la revisión del periodista.