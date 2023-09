Los suscriptores de Xbox Game Pass tienen acceso a diferente contenido premium que les permite vivir una experiencia mejorada de los juegos. Si usted es amante de los videojuegos o simplemente disfruta del mundo 'gamer' de vez en cuando, estos beneficios le van a ser de gran ayuda.

Los usuarios deben tener en cuenta que en caso de que accedan a la suscripción, van a poder ingresar de manera inmediata a diferentes videojuegos y a los próximos lanzamientos especiales del mes de septiembre.

Juegos disponibles

Gris: Para los amantes de la aventura y la narrativa emotiva, pueden acceder a Gris desde la biblioteca de Game Pass. Este juego, trata de la historia de una joven lidiando con sus propias experiencias dolorosas mientras navega por su desvanecida realidad.



Starfield: El esperado juego de rol de próxima generación de Bethesda Game Studios. Starfield lo llevará a un universo completamente nuevo, ambientado entre las estrellas. Podrá crear su propio personaje y explorar con una libertad sin precedentes mientras se embarca en una aventura para descubrir el mayor misterio de la humanidad.

Próximos lanzamientos:

Age of Empires IV: Anniversary Edition -Disponible ahora: Todo un legado de uno de los juegos más populares.

Call of the Wild: The Angler - Disponible ahora: Toda una aventura virtual que pondrá a volar su imaginación

Humankind - Disponible ahora: Construya su propia civilización en este juego de estrategia.

Solar Ash - 14 de septiembre: Puede vivir una experiencia visual y emocional única.

Lies of P – 19 de septiembre: Un emocionante thriller que toma la historia de Pinocho, le da la vuelta y la sitúa en el contexto oscuro y elegante de la era Belle Epoque.

Ventajas de Xbox Game Pass

Los miembros de Game Pass Ultimate tienen la oportunidad de obtener una suscripción de tres meses a Minecraft Realms Plus, lo que les permitirá compartir su mundo, construir con amigos y jugar en todos sus dispositivos con su propio servidor personal.

Misiones de Xbox Game Pass

Este mes, las misiones de Game Pass ofrecen la oportunidad de ganar puntos jugando sus juegos favoritos, por lo que podrá completar las aventuras en diferentes juegos.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Xbox, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

