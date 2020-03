Microsoft revela los nuevos videojuegos que incluirá Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, el servicio de juegos por suscripción de Microsoft, anunció esta semana los nuevos títulos que llegarán este mes a su plataforma, tanto para consola como para PC. La primera incorporación para consolas se realizó el cinco de marzo con el rey de los videojuegos de basquetbol NBA 2K20, pero este era el único que no se incluirá en PC.

NBA 2K20 Foto: @NBA2K

El juego Train Sim World 2020 desarrollado por Dovetail Games que consiste en maniobrar trenes, hacerles mantenimiento y repostaje, incorporando una interfaz realista, este también se integró a la plataforma el cinco de marzo.

Otro ejemplar esperado por los geamers en Xbox Game Pass es Ori and the Will of the Wisps, la secuela del título desarrollado por Moon Studios que se lanzará el 11 de marzo con novedades en su sistema de combate, la posibilidad de autoguardado durante las partidas y la integración de NPCs dentro del juego.

Ori and the Will of the Wisps. Foto: https://www.microsoft.com/

Pikuniku será el último juego en llegar al catálogo de servicios el 12 de marzo, el título desarrollado por electivo independiente Sectordub es una historia basada en rompecabezas y exploración dentro de un mundo en el que el usuario deberá ayudar a sus habitantes, quienes se deben enfrentar a sus temores.

Además de estas cuatro novedades, los suscriptores del servicio podrán jugar Bleeding Edge, el nuevo título desarrollado por Ninja Theory, pero solo estará disponible del 13 al 15 de marzo y también llegará una actualización para State of Decay 2 que se se llamará Juggernaut Edition.

Bleeding Edge Foto: @BleedingEdgeNT

Como NBA 2K20 no estará disponible para PC, los usuarios de este versión recibirán otros tres juegos que serán exclusivos para computadora: The Lords of the Rings: Adventure Card Game, Mother Rusia Bleeds y el flamante Halo: Combat Evolved Anniversary, el cual se incluye dentro del paquete de The Master Chief Collection.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET