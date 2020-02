Esto tendrá la Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft

Hace poco más de un mes que se viene hablando de la Xbox Series X de Microsoft, en lo que será la nueva generación de consolas que se lanzarán este año. Pero aún no se tenía certeza de cuáles serían sus novedades, ni tampoco muchos más detalles sobre su funcionamiento.



Un factor muy valorado por los usuarios en las nuevas consolas es que se establezcan nuevos estándares en potencia gráfica y velocidad de procesamiento, en conjunto con juegos que se sientan vivos y muy reales. Ante esto, Phil Spencer, jefe de Xbox aseguró que es precisamente este factor el que estará muy definido con saltos innovadores en CPU, GPU y tecnología de almacenamiento.

"La nube crea una gran oportunidad para transmitir juegos con calidad de consola y jugar con las personas que quieras, donde quieras. Y para muchos de nosotros, nada es más inspirador que el comienzo de una nueva generación de consolas.", escribió Spencer en un artículo publicado esta mañana en el blog de la marca.



En comparación con la generación anterior, la Xbox Series X, según la marca, presenta un equilibrio superior de potencia y velocidad. "avanzando en todos los frentes tecnológicos para ofrecer mundos increíbles, dinámicos y vivos y minimizar cualquier aspecto que pueda sacarlo de la experiencia".

Detalles técnicos

La Xbox Series X tendrá las últimas arquitecturas Zen 2 y RDNA 2 de AMD, la cual brinda por lo menos cuatro veces la potencia de procesamiento de una Xbox One y permite a los desarrolladores aprovechar 12 TFLOPS de rendimiento de GPU (Unidad de procesamiento de gráficos), el doble que una Xbox One X y más de ocho veces la Xbox One original.

Con este rendimiento se presenta un salto generacional en potencia de procesamiento y gráficos con "técnicas de vanguardia que dan como resultado velocidades de cuadros más altas, mundos de juego más grandes y sofisticados, y una experiencia inmersiva diferente a todo lo que se ve en los juegos de consola", precisa Spencer.



La consola también incorporará Sombreado de velocidad variable (VRS) con el que los desarrolladores puedan priorizar los efectos individuales en personajes específicos del juego u objetos ambientales importantes mejorando la experiencia visual. Esta técnica da como resultado, fotogramas por segundo más estables y una resolución más alta, sin impacto en la calidad de imagen final.

Asimismo, tendrá DirectX Raytracing acelerado por hardware, con el que la marca asegura que se podrá esperar entornos más dinámicos y realistas y que es el primero para juegos de consola. Esto significa iluminación real, reflejos precisos y acústica realista en tiempo real mientras exploras el mundo del juego.



En cuanto a mayor velocidad, la próxima generación de consolas, además de tener un mejor rendimiento, también estará definida por más juegos y menos esperas. Por esto, según dicen, con el Almacenamiento SSD de próxima generación, se mejoran muchos de los aspectos de los juegos.

"Los mundos de juego son más grandes, más dinámicos y se cargan en un instante y el viaje rápido es solo eso: rápido". Y con la nueva función - reanudación rápida -, la que permite continuar múltiples juegos desde un estado suspendido casi instantáneamente, regresándolo a donde estaba y lo que estaba haciendo, sin esperar a través de largas pantallas de carga.

Con la Entrada de latencia dinámica (DLI) la consola de juegos puede optimizar la latencia (transmisión de paquetes de información) con los controles, lo que sincroniza la entrada de inmediato y los hace más precisos y receptivos.

También, tras una asociación con el foro HDMI y algunos fabricantes de televisores, Xbox, presenta en su nueva consola el Modo de baja latencia automática (ALLM) y la Frecuencia de actualización variable (VRR). "ALLM permite que Xbox One y Xbox Series X configuren automáticamente la pantalla conectada en su modo de latencia más bajo. VRR sincroniza la frecuencia de actualización de la pantalla con la frecuencia de fotogramas del juego, manteniendo imágenes suaves y sin rasgaduras".



Con esto garantizan un retraso mínimo y una experiencia de juego más receptiva con soportes de hasta 120 fps que le permite a los desarrolladores superar la salida estándar de 60 fps a favor de un realismo realzado o una acción acelerada.

Retrocompatibilidad: juegue sus juegos viejos en la Series X

Otro de los temas que mueve muchos gamers es la posibilidad de jugar juegos de generaciones antiguas en sus nuevas consolas. En esta ocasión, Microsoft aseguró que la Series X tendrá compatibilidad con los títulos de Xbox One, Xbox 360 e, incluso, con los de Xbox original.



Además aseguran que estos títulos antiguos se jugarán mejor, con fotogramas más estables, tiempos de carga más rápidos y una resolución visual mejoradas esto sin la necesidad de que el desarrollador tenga que hacer un trabajo extra.



