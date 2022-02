Xbox pasa por un buen momento luego de los años turbulentos en los que se enfrentaron a las tres luces rojas de las Xbox 360 y el criticado enfoque que tuvieron las Xbox One en sus inicios.



Según dijo Phil Spencer, jefe de la compañía, en una entrevista para 'The New York Times', las Series X|S son la generación de las consolas de Microsoft con mejores ventas.



Además, según lo reveló la compañía tras el anuncio de compra de Activision Blizzard, 'Game Pass', su servicio de suscripción, alcanzó los 25 millones de usuarios en el mundo.

Esto, además de mostrar el buen momento por el que pasa la compañía, da cuenta de la acogida que están teniendo sus servicios, los cuales están brindando un escenario favorable para los jugadores por dos factores, que se resumen en versatilidad y accesibilidad .



Por un lado, los jugadores gozan en este momento del punto de inflexión del cambio generacional de consolas, permitiéndoles disfrutar de los nuevos títulos en dispositivos de antigua generación, la Xbox One, y en los de nueva generación, como la Xbox Series X y Series S.



También está la posibilidad de los computadores, una opción que cada vez resulta más atractiva para quienes, además de jugar, quieren ser creadores de contenido y 'streamers'.



Pero, además de estas dos grandes plataformas, a los amantes de los videojuegos se les está presentando un mundo nuevo por delante gracias a la posibilidad de disfrutar de títulos de altísima calidad y complejidad gráfica desde cualquier lugar, incluso desde un celular, gracias a servicios en la nube, como xCloud.



Por otro lado, los 'gamers' de hoy en día no tienen que invertir, necesariamente, grandes cantidades de dinero en videojuegos gracias a servicios como 'Game Pass', que les permite acceder a un extenso catálogo con títulos nuevos en el día de su lanzamiento por una suscripción mensual.



De hecho, este servicio fue noticia la semana pasada porque tuvo una reducción de su precio en algunos países. En Colombia, por ejemplo, el servicio en su versión 'Ultimate', la más completa de todas, quedó a 29.900 pesos al mes. Por su parte, 'Game Pass', en su versión independiente para consola o computador, quedó a 19.900 pesos al mes.



Para hablar sobre las claves del buen momento que atraviesa Xbox y su futuro, EL TIEMPO entrevistó a Aaron Greenberg, jefe de marketing de la compañía, quien está de visita en Bogotá.

¿Cómo es el trabajo en los estudios que posee Xbox?

Sin contar con la eventual adquisición de Activision Blizzard, Xbox cuenta en este momento con 23 estudios, entre los cuales están 343 Industries, The Coalition, Double Fine, The Initiative, Ninja Theory , Obsidian, Rare, Id, Arkane y Bethesda Game Studios.



En su trabajo, Greenberg está en constante contacto con cada uno de ellos, escuchando sus ideas y conociendo sus visiones. Debido a esta cercanía, ha podido seguir el desarrollo de diversos proyectos que han deleitado a la fanaticada, aunque también presenció de cerca el impacto que tuvo la pandemia.



"La pandemia tuvo un impacto tremendo en la industria de los videojuegos. Creo que mucha gente no se dio cuenta porque no lo veía, pero yo lo vi: yo caminaba por los estudios donde los desarrolladores trabajan y estaban vacíos. Yo vi , al inicio de la pandemia, cómo tomaban sus grandes computadores, los ponían en sus carros y los llevaban a su casa. Es muy difícil hacer videojuegos en estas condiciones", señala.



Por tal motivo, destaca el trabajo logrado en estos dos años por los desarrolladores, no solo de títulos de Xbox, también de PlayStation y Nintendo, y se refiere a los retrasos que sufrieron algunos juegos.



'Nosotros sabíamos que podía tomar un poco más de tiempo, pero nunca lanzaríamos un título sin estar terminado. Por ello, los equipos han tenido tiempo extra para lograr una entrega correcta. Ejemplo de ello es Halo Infinite, que tuvo un año adicional en medio de la pandemia para ser terminado. Los resultados hablan por sí solos", destaca.

Creatividad sin límites

En contraste a las limitaciones que impuso la pandemia, Microsoft le ha abierto un mundo de nuevas posibilidades a los diferentes estudios para lograr sus más ambiciosas visiones y proyectos gracias a su infraestructura y tecnología.



Aunque Xbox sea el dueño de los 23 estudios, Greenberg señala que cada uno tiene la independencia creativa para llevar a cabo los títulos que desean en la forma que desean, sin que se superpongan visiones empresariales.



Para ello, señala, la compañía pone a disposición de los desarrolladores los recursos y herramientas disponibles para conseguir sus proyectos, tal como los imaginaron.



Algunas de estas ideas terminan siendo muy innovadoras y retadoras. Según cuenta Greenberg, en un mundo en donde se puede jugar en consola, computador o en cualquier dispositivo gracias a la nube, algunos creadores están pensando en nuevas formas de jugar que nunca antes se podrían haber hecho.



​"El futuro no tiene límites para nosotros. Varios creadores de videojuegos han llegado nosotros hablando sobre las visiones de los juegos que quieren crear. A mí como jugador me emociona mucho la posibilidad de estas nuevas experiencias que van a llegar. Obviamente nos emocionan los gráficos, las características, pero también nos damos cuenta de que va a haber una nueva generación de videojuegos, muchísimo más avanzados, que van a aprovechar esta tecnología", señala.

'Latinoamérica es especial para nosotros'

La historia de Xbox tiene parte de sus inicios en Latinoamérica. Tal como lo recuerda Greenberg, las primeras consolas eran hechas en México. De hecho, estas consolas salieron al mercado al mismo tiempo en dicho país y en Colombia.



Por este antecedente y por la gran fanaticada que tiene la marca en Colombia, Greenberg ha querido aprovechar su paso por el país para escuchar a los seguidores de Xbox y sus franquicias.



"Colombia es un mercado muy importante para Xbox, con una increíble fanaticada por años. Por eso estoy emocionado de estar aquí, de compartir con los seguidores, que son increíblemente apasionados y que realmente aman nuestros juegos, para conocer lo que desean y cómo podemos mejorar para ellos en este país", indica Greenberg.

¡Qué día tan increíble aquí en Colombia reuniéndonos con algunos de nuestros mejores fans! 🙏🏻🙅🏼‍♂️💚🇨🇴 pic.twitter.com/5xBo08lbZ9 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) February 22, 2022

Sobre la reducción del precio de 'Game pass' en Colombia, señaló que no se trata de una oferta sino un precio nuevo con base a las condiciones del mercado y que está "emocionado de ver la respuesta que ha tenido 'Game Pass' en Colombia y el mundo".

De vuelta a los eventos presenciales

En el 2021, Xbox realizó múltiples eventos virtuales en los que anunció grandes títulos que llegaron o llegarán a Xbox y computadores. Sin embargo, el jefe de marketing de la compañía señala que para ellos es importante el contacto con la fanaticada y que esperan próximamente volver a tener eventos con público. De hecho, no descartan la posibilidad de hacerlos en diferentes partes del mundo.



"Estamos trabajando duro en eventos futuros y esperamos que algunos de estos sean en persona y alrededor del mundo. No hay nada mejor que estar aquí en Colombia, o ir a Alemania, o ir a Australia y compartir con nuestros 'fans'", señala Greenberg.