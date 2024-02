Xbox anuncia que llevará a otras consolas cuatro de sus juegos exclusivos

En una revelación realizada durante una edición especial del podcast oficial de Xbox, la compañía anunció sus planes de expandir su alcance y llevar cuatro de sus juegos exclusivos a otras plataformas de consolas.



Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, destacados líderes de Xbox, compartieron esta noticia mientras discutían la visión de la compañía sobre la exclusividad de los juegos, el futuro del hardware de Xbox y sus compromisos generales.

Sin embargo, esta movida estratégica busca no solo ampliar el alcance y el impacto de estos juegos, sino también beneficiar a las comunidades de jugadores alrededor del mundo.



De igual manera, tanto Xbox Game Studios como Bethesda han llevado numerosos juegos a Steam simultáneamente con su lanzamiento en las consolas Xbox. Los equipos cuentan con una vasta experiencia en el respaldo de diversas plataformas, mientras siguen realizando importantes inversiones en estudios, consolas y servicios.



Los títulos seleccionados para este movimiento han estado disponibles para los jugadores de Xbox durante al menos un año. La selección incluye tanto joyas ocultas que merecen una mayor exposición como juegos de servicio en vivo cuyas comunidades se verán fortalecidas al dar la bienvenida a más jugadores.

Si bien los detalles específicos sobre los juegos seleccionados aún no se han revelado, se espera que Xbox comparta más información pronto.



Esta expansión a otras plataformas no implica un cambio fundamental en el enfoque de Xbox hacia la exclusividad, sino que representa un paso estratégico hacia la ampliación de su base de jugadores y la inversión en futuras versiones de juegos.



Es importante destacar que esta iniciativa no compromete el compromiso de Xbox con la preservación de la caza. Los jugadores de Xbox pueden confiar en la creación de su biblioteca digital en el ecosistema de Xbox, con sólidas características como la compatibilidad con versiones anteriores, el juego cruzado y la progresión de guardado cruzado.

Adivina... 🥀

Diablo IV llega a Game Pass el 28 de marzo. Salve Lilith. pic.twitter.com/m7aBo0XmzR — Xbox Colombia (@XboxColombia) February 15, 2024

En última instancia, Xbox reafirma su compromiso con sus jugadores y su visión a largo plazo. Con una sólida hoja de ruta de hardware, un acceso sin precedentes a través de Game Pass y un enfoque continuo en la expansión de su base de jugadores, Xbox se posiciona como un líder en la industria del entretenimiento interactivo.



Las consolas Xbox seguirán ofreciendo una experiencia distintiva para los jugadores, proporcionando el máximo valor y comodidad. Es el lugar donde Game Pass ofrece un acceso inigualable a una biblioteca en constante crecimiento de juegos. Para ser más precisos: Game Pass continuará siendo exclusivo de las plataformas Xbox.



Los equipos creativos de Xbox continúan fortaleciéndose, y la compañía invita a jugadores de todas partes a unirse a ellos en este emocionante viaje hacia el futuro del juego.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Xbox, y contó con la revisión de la periodista y un editor.