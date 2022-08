Microsoft ha acusado a Sony de pagar 'derechos de bloqueo' para evitar que desarrolladores agreguen su videojuegos a Xbox Game Pass, el servicio de suscripción que le permite a los jugadores acceder a un catálogo de títulos en consola y computador sin ser poseedores de los mismos.



La acusación se ha conocido a través de un documento presentado ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil, el regulador de competencia nacional de dicho país.



Microsoft ha dicho que su deseo de seguir expandiendo Game Pass se ha visto obstaculizado por los esfuerzos de Sony para inhibir su crecimiento.



"Sony ha pagado por los 'derechos de bloqueo' para evitar que los desarrolladores agreguen contenido a Game Pass y otros servicios de suscripción de la competencia", indica Microsoft.



Recientemente, la compañía japonesa manifestó ante esta entidad su oposición y preocupación por la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, argumentando que podría darse un posible monopolio en el campo de los videojuegos de disparos. Esto, refiriéndose especialmente a la franquicia de 'Call of Duty'.



La compañía señala que esta es una franquicia que puede influir en la elección de la consola por parte de los jugadores.



"Su red de usuarios fieles está tan arraigada que, aunque un competidor tuviera el presupuesto para desarrollar un producto similar, no podría rivalizar con él. 'Call of Duty' es un juego esencial: un éxito de ventas, un juego triple A que no tiene rival", señaló la compañía.

Tras esto, Microsoft ha dicho en el documento presentado a el Cade que no considera que esta reconocida IP sea exclusiva de Xbox debido a que "no sería rentable".



"Al margen de lo sorprendente que es ver a Sony criticar la existencia de contenidos exclusivos, la realidad es que dejar de distribuir los juegos de Activision Blizzard en las consolas y tiendas de otras plataformas no sería rentable para Microsoft", señala la compañía estadounidense.