50 juegos free-to-play que ahora sí son totalmente gratis en Xbox

Xbox sorprendió esta semana con una gran noticia para todos sus usuarios: 50 juegos pasaron a ser genuinamente gratis y de fácil acceso para todos.



A pesar de ser free-to-play, para jugar varios de estos títulos se necesitaba de una suscripción paga a Xbox Live Gold.



​Todos los títulos de la lista cuentan con un modo de juego multijugador en línea que ahora no representará ningún cargo o pago extra para los usuarios.



Entre los nombres de la lista destacan Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Brawlhalla, Call of Duty Warzone, entre otros...



- 3on3 FreeStyle

- Aegis Wing

- APB Reloaded

- Apex Legends

- Armored Warfare

- Battle Islands: Commanders

- Bless Unleashed

- Brawlhalla

- Call of Duty: Warzone

- Crackdown

- Crackdown 2

- Crimson Alliance

- Crossout

- CRSED: F.O.A.D.

- Darwin Project

- Dauntless

- DC Universe Online

- Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

- Dead or Alive 6: Core Fighters

- Defiance 2050

- Destiny 2

- Doritos Crash Course

- Dungeon Defenders II

- Enlisted

-Eternal Card Game

- Family Game Night

- Fishing Planet

- Fortnite

- Galaxy Control: Arena

- Happy Wars

- Harm’s Way

- Hawken

- Hyper Scape

- Killer Instinct

- Korgan

- Minion Masters

- Neverwinter

- Outriders (Demo)

- Paladins

-Path of Exile

- Phantasy Star Online 2

- Phantom Dust

- Pinball FX2

- Prominence Poker

- Realm Royale

- Rec Room

- Resident Evil Revelations 2

- ROBLOX

- Rocket League

- Rogue Company

- Skyforge

- SMITE

- Spacelords

- Spellbreak

- Star Trek Online

- Techwars Global Conflict

- TERA

- The Four Kings Casino and Slots

- Too Human

- Trove

- Vigor

- War Thunder

- Warface

- Warframe

- World of Tanks

- World of Warships: Legends

- Yaris



