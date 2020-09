¡El Mundial de 'League of Legends' ya está aquí!

Después de otra temporada de espera, y con la expectativa de lo que sería el regreso de los mejores equipos del mundo a la escena competitiva en los Worlds 2020 de League of Legends, empezó el torneo más importante de Riot Games en su décima edición en el que se reúnen los mejores equipos de todas las regiones para convertirse en el número 1.



(Lea también: La Liga de League of Legends se transmitirá por Señal Colombia)

En esta ocasión, el mundial se está llevando a cabo en China y en la madrugada de este viernes se jugó la primera jornada de la fase clasificatoria previa en la que 10 equipos que no tuvieron su acceso directo a la fase de grupos busquen tres cupos para la fase definitiva.

Entre estos 10 equipos está el representante de nuestra región Rainbow7, actual campeón de la Liga Latinoamericana de LoL, quien comparte un difícil grupo con PSG Talon de Taiwán, LGD de China, Unicorns of Love de Europa y V3 de Japón.

Por el otro lado, están Team Liquid de Norteamérica, Legacy Esports de Oceanía, Mad Lions de Europa, Papara SuperMassive de Turquía y, de Brasil, INTZ. . na.



En la primera partida del día, los europeos de MAD Lions enfrentaron al equipo brasileño de INTZ. En una disputada partida, el equipo de Europa supo ganar las teamfights más relevantes y así sacar mejor provecho de los objetivos como Barón y Dragones, para así adjudicarse la primera victoria del torneo.



En la siguiente partida, los representantes de nuestra región, Rainbow 7 (R7) se enfrentó a PSG Talon en un partido que fue dominado por el equipo taiwanés con un R7 nervioso en su debut. El PSG dominó de inicio a fin en muertes y objetivos y se quedó con la partida.



En otras partidas destacadas de la fecha, y en un duelo que enfrentaba como tantas veces a Norteamérica con Europa, Team Liquid y MAD Lions se encontraban en la Grieta del Invocador. En esta ocasión, y pese al registro en contra, la escuadra de Team Liquid se quedó con la victoria en un match que comenzó lento y con mucho análisis, pero que al final presentó un arrollador equipo norteaméricano que arrasó en asesinatos, oro y de paso bloqueó las pretensiones de los europeos de irse 2 a 0 en la primera jornada de Play-In.



Recuerde que puede ver las partidas a través de la señal de Señal Colombia en televisión abierta.

Resultados

MAD Lions vs INTZ (1-0)



PSG Talon vs Rainbow 7 (1-0)



Legacy Esports vs INTZ (1-0)



LGD Gaming vs PSG Talon (0-1)



Team Liquid vs MAD Lions (1-0)

Posiciones

Grupo A



Team Liquid (1V - 0D)

Legacy Esports (1V - 0D)

MAD Lions (1V - 1D)

Papara SuperMAssive (0V - 0D)

INTZ (0V - 2D)

Grupo B



PSG Talon (2V - 0D)

V3 Esports (0V-0D)

Unicorns of Love (0V-0D)

Rainbow7 (0V-1D)

LGD Gaming (0V-1D)

Próxima jornada

R7 vs V3 3:00 a.m.



INTZ vs Sup 4:00 a.m.



V3 vs UOL 5:00 a.m.



LGD vs R7 6:00 a.m.



UOL vs PSG 7:00 a.m.



SUP vs MAD 8:00 a.m

.

TL vs LGC 9:00 a.m.



*Hora Colombiana

REDACCIÓN TECNÓSFERA