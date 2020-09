Mundial de League of Legends 2020, ¿Cómo y dónde verlo?

Después de la jornada de hoy, en la que LGD GAming de China venció a Rainbow7, representante de Latam y Papara Supermasive de Turquía derrotara a Madlions, representante de Europa, se viene la segunda ronda de la fase final de Play Ins en el que se definirán los dos equipos que entrarán a la fase de grupos de los Worlds 2020 para buscar ser el nuevo campeón del mundo.



(Lea también: Rainbow7 cayó ante LGD Gaming y se despidió de los Worlds 2020)

A la 1 a.m. de este miércoles, hora colombiana, LGD Gaming se enfrentará a Legacy Esports - representante de Oceanía-, en una llave al mejor de 5. El ganador de esta serie pasará a la fase de grupos en el que podrá compartir grupo con los mejores equipos del mundo entre los que destaca Top Esports de China, TSM de norteamérica, G2 de Europa y Damwon de Corea.

Por el otro lado, a las 5 de la mañana, aproximadamente, Papara Supermasive enfrentará a Unicorns of Love de Rusia por el otro cupo disponible para la fase de grupos. Esta jornada promete juegos frenéticos y cuatro equipos dando el todo por le todo para conseguir avanzar en este mundial.



(Además: ¡El Mundial de 'League of Legends' ya está aquí!)

De esta fase de Play In, tanto Team Liquid de Norteamérica, como PSG Talon de Taiwán ya consiguieron su cupo en la siguiente fase al terminar primeros del grupo A y del grupo B, respectivamente.

¿Dónde ver el mundial?

La transmisión se hará a través de los canales digitales de Riot Games, si usted quiere verlo en inglés, puede verlo en el Twitch o YouTube de LoLEsports.



Por otro lado si quiere verlo con los narradores de Latinoamérica, aquí lo puede sintonizar.



Por último si quiere disfrutar de los casters españoles, puede dar clic en este enlace.



- LGD Gaming (China) vs Legacy Esports (Oceanía) 1:00 a. m.* (hora colombiana)



- Supara Supermassive (Turquía) vs Unicorns of Love (Rusia) 5 a. m.* (hora colombiana)



*Hora aproximada.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET