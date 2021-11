Un videojuego para quienes buscan paz y relajación

En algún momento de la vida, especialmente durante la pandemia, muchos pudieron experimentar dudas sobre el sentido de su vida, de su trabajo, de sus sueños, y el deseo de volver a lo ‘esencial’.



Este sentir ha sido retratado en ‘Lake’, un videojuego desarrollado por Gamious, el cual se encuentra disponible para Xbox One, Xbox Series X|S y computador. Este es un título que se podría encasillar en la categoría de ‘wholesome games’, es decir, un videojuego que busca brindar una experiencia positiva para el jugador.

La protagonista es Meredith Weiss, una mujer que hace una pausa en su trabajo como informática en la ciudad para regresar a su pueblo natal a reemplazar por dos semanas a su padre, quien es cartero.

La mecánica es sencilla: recoger y repartir cartas y paquetes a lo largo de Providence Oaks, mientras Meredith conoce y se reencuentra con sus vecinos. Cada diálogo va desarrollando historias que permiten conectar en mayor o menor medida con el sentir de la protagonista y con las historias alegres y tristes de las personas que aparecen en el camino.



La estética del videojuego es sencilla y hermosa, con pocos polígonos, y que logran construir con una suave paleta de colores una atmósfera relajante y pacífica para perderse en las casi cinco horas que dura este título.

En ‘Lake’ no hay afanes y no hay forma de acortar tiempos. Aunque se quisiera crear nuevas rutas para atravesar el mapa, el sistema de conducción es bastante restrictivo: bajas velocidades, dirección controlada e imposibilidad de salirse de la vía.



Es una lástima que, a pesar de la poca carga gráfica, este juego no ofrezca una ciudad más vívida que permita una experiencia más inversiva para el jugador. El pueblo luce completamente solo, excepto por los personajes y elementos que terminan relacionados en cada una de las ‘misiones’ a cumplir.

‘Lake’ tiene un costo de 31.000 pesos colombianos en las tiendas de Steam y Epic, mientras que la versión para Xbox cuesta 40.900.