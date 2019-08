Por enésima vez: los videojuegos no causan los tiroteos en EE. UU.

Sería gracioso si no fuera tan deprimente. Como ‘respuesta’ a dos tiroteos mortales en sus tiendas de Southaven, Misisipi, y El Paso, Texas (además de un tiroteo en Dayton, Ohio), la cadena Walmart informó que eliminará imágenes de videojuegos y películas violentas en sus locales de todo Estados Unidos.



"Hemos tomado esta medida por respeto a los incidentes de la semana pasada y esta acción no refleja un cambio a largo plazo en nuestra selección de videojuegos", comentó la vocera de Walmart Tara House.



Pero hay un pequeño detalle que no escapa a la atención de quienes critican a la cadena por no hacer más para frenar el flujo de armas en el país: Walmart planea seguir vendiendo armas de fuego.

El máximo ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, afirmó esta semana que la compañía será "reflexiva y deliberada en nuestras respuestas" a los tiroteos, que dejaron 22 personas muertas en El Paso y mataron a dos empleados en una tienda en Southaven, Misisipi.



Y sin embargo, la compañía no tiene planes de dejar de vender armas o municiones, aclaró el vocero Randy Hargrove en una entrevista un día después de la matanza en El Paso.



Es probable que la medida desate críticas de parte de defensores del control de armas que aseguran que Walmart, al ser uno de los mayores vendedores de armas y municiones de Estados Unidos con más de 4.700 tiendas, podría si quisiera influir en el acceso relativamente fácil que miles de personas tienen a armas legales como las usadas en los recientes ataques.

Es una paradoja de la que hablamos hace un año, después de que una masacre (otra masacre) abriera un debate (otro debate) similar.

Bajan las acciones

El hecho de que la administración Trump se muestre más preocupada por el efecto de los videojuegos y las armas digitales que por el acceso a las armas de verdad ha sido cuestionado por sectores que piden restricciones a la venta o posesión en EE. UU.



Varias productoras de videojuegos vieron cómo descendían notablemente sus acciones tras un discurso de Donald Trump en el que les recriminaba su “mala influencia” en la sociedad después las dos matanzas de ese sangriento fin de semana en el país.



"Debemos frenar la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye los repugnantes y espeluznantes videojuegos que son tan comunes ahora", dijo Trump, en su discurso de reacción a los tiroteos en Texas y Ohio que dejaron 32 muertos y decenas de heridos.



Tras sus declaraciones, compañías como Electronic Arts descendían en Wall Street cerca del 4,5 por ciento, mientras que Take Two Interactive y Zynga retrocedían sobre un 5,5 por ciento.



Por su parte, las acciones de Activision Blizzard, que distribuyen el popular Call of Duty, caía más de un 6,5 por ciento.



El líder de la minoría conservadora en la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, también culpó a la influencia de los violentos videojuegos en una intervención en Fox News.



El descenso de estas compañías se produjo durante una jornada de caída generalizada en Wall Street tras nuevas tensiones comerciales entre EE.UU. y China, en la que el Dow Jones de Industriales, su índice de referencia, llegó a retroceder 950 puntos en una de sus peores jornadas en 2019.



El tiroteo en Texas, perpetrado el sábado 3 de agosto por un supremacista blanco que fue detenido poco después, dejó un total de 21 muertos, mientras que el domingo 4 una matanza en Dayton, Ohio, dejó otras 10 víctimas mortales, entre ellas el agresor.



El suceso sacudió al país y agitó el debate político sobre el racismo, la xenofobia y la tenencia de armas de cara a las elecciones presidenciales de 2020.



Efe y Bloomberg