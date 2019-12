VKLiooon, la jugadora de ‘eSports’ que ha hecho historia

No cabe duda de que los eSports han venido para quedarse y cambiar la concepción tradicional de las competiciones. Pero, además, este escenario digital rompe barreras físicas. E incluso puede tener impacto en la lucha por la igualdad de género, pues la presencia de jugadoras (femeninas) va creciendo.

Es el caso de Li Xiaomeng, conocida como VKLiooon, quien se ha convertido en la nueva campeona mundial en competición mixta del juego Hearthstone. Es la primera mujer que lo logra y, también, la primera persona de China en hacerlo.



Xiaomeng nació el 12 de mayo de 1996 en un pequeño pueblo de la región china de Xinjiang, tiene 23 años y descubrió Hearthstone mientras cursaba su primer año en la universidad de ciencias políticas y derecho de Southwest en Chongqing (China).



No obstante, cuando empezó a sentir que el Derecho no era lo suyo, hizo un alto en su camino para probar suerte en el mundo de las competiciones de videojuegos, pese al escepticismo de su entorno, ya que, como dijo en declaraciones publicadas por Inside eSports, “nadie creyó que podría triunfar como jugadora profesional después de graduarme”.



Parece ser que se equivocaban. Y ahora, esta joven espera que, en concreto, su padre cambie de opinión, según confesó al diario Telegraph: “Mi papá me presionaba para que fuera abogada, como él. No nos hemos hablado desde que elegí ser jugadora de eSports”, explicó, y compartió su deseo: “Espero que pueda enterarse de mi victoria, me contacte y se sienta orgulloso de mí”.



Por suerte, Xiaomeng sí ha podido contar con el apoyo materno: “Mi madre respetaba mi elección, siempre y cuando yo fuera flexible en caso de que no saliera bien”, dijo para el mismo medio.

También explicó que “la mayoría de padres chinos dudan a la hora de apoyar los sueños de sus hijos sobre dedicarse a los eSports, a pesar de que el país es prometedor para los deportes electrónicos”.



Por todo esto, la victoria de VkLiooon es importante, no solo para las jugadoras (femeninas) de eSports, sino para los jóvenes chinos que sueñan con dar ese salto, ya que es la primera ciudadana china que se hace con el trofeo de un campeonato de Hearthstone grandmasters, un torneo que tenía una bolsa de premios de 200.000 dólares.



La hazaña la logró durante BlizzCon, la convención más importante del año de la compañía Blizzard, desarrolladora de ese y otros famosos videojuegos.



Tras hacerse con el trofeo se dirigió al público y contó una historia: “Hace dos años, mientras esperaba en la fila para inscribirme en un gran torneo, un chico me dijo que no debería estar ahí porque aquello no era para mí. Porque para aquel jugador, las mujeres no valían para los eSports”.



“Esta es la mejor forma de contraatacar a aquellos que me pusieron en duda simplemente por ser una chica. Esto demuestra que nosotras podemos ser grandes jugadoras profesionales, igual que los hombres”, añadió.



Así, la joven lanzó un mensaje a las demás mujeres que compartieran su sueño: “Si quieres hacerlo y crees en ti misma, olvídate de tu género e inténtalo”.



Ella, mientras tanto, piensa continuar por el camino que eligió: “Seguiré participando en torneos de todo el mundo. Me gustaría explorar también otras posibles carreras como el ‘casteo’ (hacer de comentarista deportiva de las competiciones de videojuegos). Ese es mi plan actual”, dijo.



Y, viendo cómo le ha ido hasta ahora, parece que tiene todo lo necesario para conseguirlo.

EFE