Cuatro videojuegos que marcaron el 2020 de millones de personas

El mercado global de los videojuegos mueve, de acuerdo con el Newzoo Global Games Market, más de 150.000 millones de dólares al año. Y aun en medio de una situación atípica como la que vivió el mundo por la crisis por el coronavirus, el sector de los videojuegos logró crecer, y ¡mucho!

Este año estuvo repleto de lanzamientos, no solo en el mundo de los juegos triple A, con historias dignas de un Óscar o gráficos impresionantes que nos hacen pensar que cada día estamos más cerca de simulaciones a través de nuestras consolas o computadores, sino también de juegos casuales que cautivaron a millones de jugadores en todo el mundo.



2020, además, fue el año en el que las nuevas consolas llegaron. Tanto Xbox (con sus Xbox Series X y Series S) como Sony (con su nuevo PlayStation 5) mostraron sus cartas para esta octava generación de consolas, las cuales abren el camino para juegos cada vez más realistas. Estos fueron los cuatro videojuegos que marcaron este año.

1. The Last of Us 2

Después del lanzamiento de la segunda parte de The Last of Us, la increíblemente exitosa saga desarrollada por Naughty Dogs, dirigida por Neil Druckmann y Bruce Straley, las críticas negativas llegaron de forma sorpresiva a pocas horas de su salida. Sin embargo, la respuesta de los portales de crítica fue muy buena, con un 93 de puntuación. En EL TIEMPO pudimos probar esta secuela y nuestra impresión fue que no es un título para todos.



Es un juego lleno de drama, acción y aventura, con un toque menos lineal que el primero. Es interesante cómo desde el juego crearon cierta empatía con cada uno de los personajes con los que podemos jugar, y además la forma como le hacen entender al jugador que no hay alguien en realidad bueno ni alguien realmente malo.

The Last of Us: Part 2 fue elegido en The Game Awards como el mejor juego del año y logró 4 millones de copias vendidas en el primer fin de semana de estreno.

2. Ghost of Tsushima

Todo se inicia con una guerra entre los samuráis japoneses y el poderoso ejército mongol, que desplegó todo su poderío para conquistar, en un principio, la isla de Tsushima y, después, todas las islas que conforman a Japón. Jin Sakai es el personaje central de la historia, se trata de un joven guerrero samurái que quiere liberar a su pueblo del yugo de los mongoles y recuperar el honor de su familia. Este juego llegó a finales de 2020 para sorprender a millones de jugadores.



La temática japonesa es muy bien aprovechada y tiene un mundo abierto interesante. Además, Sakai genera gran empatía y todos los sucesos dentro de Tsushima nos hicieron sentir parte de la historia y entender el porqué de todas las decisiones que tomaba este samurái que estaba en búsqueda de su futuro.



Con dinámicas de pelea muy bien logradas y divertidas, y con un árbol de habilidades más que completo, la experiencia de juego es muy gratificante.

3. Among Us

Among Us nació como un juego casual desarrollado por InnerSloth en 2018, pero que en medio de la cuarentena encontró su punto más álgido. Es un juego multiplataforma en el que un grupo de máximo 12 jugadores se encuentra en una nave espacial y debe descubrir dos impostores que están aniquilando al resto mientras desarrollan pruebas y misiones. Este juego integra un espacio en el que los jugadores deben hablar, discutir y reunirse para descubrir a los impostores, mientras que estos engañan a sus demás compañeros para hacerles creer que no son y buscan la forma de hacerles creer que alguien más es el asesino.

4. Fall Guys

Es un videojuego en línea en el que se conectan 60 personas en simultáneo y en el que se emulan los concursos de pruebas de televisión. En sus primeras 24 horas de vida, Fall Guys superó el millón y medio de jugadores. Y en menos de un mes ya había vendido siete millones de copias. Este fue el lanzamiento más exitoso de Steam desde Overwatch (que salió en 2016), e hizo que sus creadores se embolsillaran 185 millones de dólares solo durante agosto, según cifras de SuperData. El sistema de compras dentro del videojuego y las opciones de personalización hicieron que el público se mantuviera activo.



