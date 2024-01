Videojuegos que llegarán a Xbox Series y PC en 2024

El día de ayer, 18 de enero, Microsoft desveló en el Developer Direct los próximos lanzamientos para Xbox Series y PC de este año. Este evento, el primero en su tipo en 2024, sirvió como plataforma para presentar los avances más recientes en el mundo de los videojuegos.

A continuación, destacamos los títulos más esperados que marcarán pauta este año.

Principales lanzamientos y sus características



1. Avowed

El Developer Direct inició con la presentación de 'Avowed' de Obsidian Entertainment, marcando un salto cualitativo en realismo.



Esta nueva entrega promete revolucionar el combate, integrando herramientas físicas y magia, y con gráficos mejorados que añaden realismo a la experiencia. Se espera que la trama también experimente cambios significativos, dando mayor importancia al combate. Fecha de lanzamiento: otoño 2024.

2. Senua's Saga: Hellblade II

'Senua's Saga: Hellblade II' es la segunda entrega de la saga, anunciada para el 21 de mayo de 2024. Los desarrolladores han destacado una mejora en los gráficos y una captura más precisa de las acciones humanas.



Un aspecto innovador en esta entrega es su sonido inmersivo, diseñado para enriquecer la experiencia del jugador. Fecha de lanzamiento: 21 de mayo del 2024.

3. Ara: History Untold

'Ara: History Untold' es otro título prometedor para 2024. Durante la presentación, se enfatizó la capacidad de los jugadores para crear y detallar estructuras, ofreciendo un nivel de personalización y detalle sin precedentes. Fecha de lanzamiento: otoño 2024.

4. Indiana Jones and the Great Circle

Por último, el Developer Direct sorprendió con el tráiler de 'Indiana Jones and the Great Circle'.



La anticipación por este juego era alta, y el tráiler mostró una historia emocionante con combates y misiones que prometen mantener a los jugadores al borde de sus asientos. Aunque la fecha de lanzamiento no se ha confirmado, se espera que esté disponible en algún momento de 2024. Fecha de lanzamiento: 2024.

Estos lanzamientos son solo una muestra de lo que Microsoft tiene preparado para este año, prometiendo llevar la experiencia de juego en Xbox Series y PC a nuevos niveles de inmersión y realismo.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.