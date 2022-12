Las festividades se convierten en una excusa propicia para hacer cosas diferentes en familia y pasar un rato agradable en navidad o año nuevo.



Teniendo en cuenta que las noches de reunión familiares necesitan avecer de algunas ideas innovadoras y también que los usuarios siempre están interesados en integrar la tecnología y sus dispositivos a este tipo de espacios.



Por lo tanto, estas son algunas recomendaciones de videojuegos que puede adquirir para pasar un rato divertido en familia.

Just Dance

Just Dance 2023 Edition: este es un reconocido simulador de baile que incluso tiene 80 millones de copias vendidas y ofrece a los usuarios todo un repertorio de canciones en diferentes idiomas y con diversas coreografías.



Mario Strikers Battle League

El emblemático Mario ofrece sus alternativas muktijugador y también de partidas en línea que solamente requieren de un Nintendo Switch. Teniendo en cuenta que este dispositivo permite que dos personas disfruten de este videojuego.

Rabbids: Party of Legends

Rabbids: Party of Legends de Ubisoft ofrecen varias alternativas de juegos multijugador que admite hasta cuatro usuarios en modo local y ofrece controles por movimiento en Nintendo Switch.



Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports: esta es la secuela de Wii Sports y permite jugar deportes como tenis, bolos, bádminton, fútbol, voleibol, golf y 'chambara' (una suerte de combate con espadas). Estas acciones pueden realizarse entre varios jugadores.

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker es una entrega que le apuesta a hacer un recorrido las tres trilogías de la saga Skywalker, desde el mítico capítulo IV hasta el controvertido 'Ascenso'.



Este juego puede recorrerse en familia e incluso puede generar metas entre los miembros de la familia.