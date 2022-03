Tras casi tres años desde que el mundo cambió con la pandemia del coronavirus, las empresas de videojuegos experimentaron un gran crecimiento económico. A diferencia de las otras industrias del entretenimiento, como el cine, la música o el deporte, los videojuegos pudieron seguir aumentando usuarios durante los confinamientos.



Mientras que los deportes en vivo, o conciertos, incluso la industria cinematográfica por los estrenos en salas de cine, que son dependientes de que los fanáticos puedan disfrutar de estos eventos en vivo, los juegos de video atrajeron más usuarios que nunca antes.

En los EE. UU., los jugadores han aumentado su gasto en juegos en un 75% durante el transcurso de la pandemia FACEBOOK

Hoy en día, desde los celulares inteligentes, consolas como el Xbox y Playstation, hasta computadores optimizados para jugar, el entretenimiento está al alcance de los dedos de cualquiera.



Según la consultora Boston Consulting Group (BCG), desde el 2018 hasta finales del 2021, la industria de los juegos de video ha crecido en un 8 % anual, y se espera que para el 2023 se sobrepasen los 200.000 millones de dólares en ganancias, cifra que según esta empresa sobrepasa las utilidades en taquillas de todo el mundo.



"En los EE. UU., los jugadores han aumentado su gasto en juegos en un 75% durante el transcurso de la pandemia", aseguró Sandro Marzo, director gerencial y partner de BCG, en el más reciente comunicado de prensa de la consultora.

Campeonato mundial de League of Legends Foto: Afiche promocional de Worlds de Riot Games

Esto no debería sorprender, dado que en los últimos cinco años, la empresa Tencent de China compró Riot Games por $ 400 millones de dólares, desarrolladores del juego en línea ‘League of Legends’, cuya final competitiva este año tuvo más de 30 millones de espectadores.



‘League of Legends’ es un juego en línea, en el que dos equipos de cinco integrantes se pelean por destruir las torres en el territorio controlado por el contrincante. Es como un juego de captura la bandera, pero con personajes de fantasía.



Otro de los juegos más populares entre jóvenes usuarios es ‘Fortnite’, cuya final se disputó en el estadio Arthur Ashe, donde se celebra el torneo internacional de tenis, US Open. La final de la Copa Mundial de Fortnite en el 2019 logró atraer a 2,3 millones de personas en vivo. El US Open del mismo año tuvo 2,7 millones de espectadores.

La serie estrenó en noviembre del 2021 Foto: Afiche promocional de Netflix

De la consola a la pantalla chica

El 6 de noviembre se estrenó en Netflix la serie ‘Arcane’, inspirada en algunos de los personajes de ‘League of Legends’. Esta producción franco-estadounidense no sólo cautivó a asiduos jugadores del multijugador en línea, sino que capturó a personas que nunca habían oído hablar del juego siquiera.



Esta apuesta por integrar a las audiencias de los servicios de streaming con los jugadores responde a que incluso ‘Netflix’ ha considerado que ‘Fortnite’ es más competitivo para ellos que ‘HBO’.



Los videojuegos siempre han guardado estrecha relación con otras formas de entretenimiento, inspirándose en cómics, libros y películas. Incluso hay películas que se han creado a partir de juegos de video, como el notable caso de la serie de filmes y juegos de ‘Resident Evil’.



Los expertos en BCG señalan que, además de la facilidad de disfrutar los videojuegos en casa, el gran crecimiento de esta industria se debe a la pasión creciente que están generando.

